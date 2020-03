Deadpool accepte enfin de Cosplay … en tant que GWENPOOL! | .

Avertissement: spoilers mineurs pour Deadpool # 4

Deadpool a laissé ses jours en tant que mercenaire derrière (pour l’instant) dans sa nouvelle série, et a pris le trône en tant que nouveau roi des monstres. Mais le travail apporte une nouvelle responsabilité de protéger ses sujets monstrueux et de faire ce qui est le mieux pour les monstres Marvel de toutes formes et tailles. Et cela inclut apparemment le cosplay que personne n’a demandé, mais tout le monde avait besoin. Gwenpool frappe encore!

Jusqu’à présent, Kelly Thompson et Chris Bachalo ont emmené les lecteurs dans une folle aventure dans la nouvelle série de Deadpool. Il est venu trouver un partenaire à Elsa Bloodstone, a réclamé la couronne en tant que nouveau roi des monstres par le biais de la règle de succession des monstres et a accusé Captain America d’être raciste – avant de faire du canon officiel de ‘America’s ass’. Mais il est également devenu le dispensateur de soins primaires de Jeff le requin terrestre dans le premier numéro. Un animal de compagnie et un ami pour qui il est prêt à tout.

Pour ceux qui n’ont pas suivi les aventures de Gwenpool (vous devriez vraiment), elle a trouvé son propre requin terrestre qu’elle a nommé Jeff dans West Coast Avengers # 7. Elle s’est rapidement liée à Jeff et il a continué à apparaître au cours de sa série solo. Mais avec le pouvoir de Gwenpool de briser le quatrième mur, elle sait que si elle n’est pas dans une série en cours, elle cessera d’exister. Encore plus tragique est le fait de savoir que Jeff n’existerait plus non plus. Amener Jeff à rester avec Deadpool était la manière de Gwen de s’assurer que le Land Shark cimentera sa place dans l’univers Marvel et continuera d’exister. Comme Gwen l’admet, Deadpool sera toujours dans une série, donc Jeff sera en sécurité avec lui. Encore mieux parce que Deadpool est maintenant le roi des monstres et Jeff s’intégrera parfaitement. Bien que Deadpool ait accepté de prendre soin de Jeff, l’histoire de sauvegarde dans Deadpool # 4 montre jusqu’où il est prêt à aller pour rendre Jeff heureux.

Tout en emmenant Jeff se promener dans la ville, ils arrivent sur une vitrine qui attire l’attention de Jeff. Comme un chiot persistant qui vient de voir un os à travers une fenêtre, il a refusé de continuer sa marche et a laissé Deadpool redevenir un roi et s’occuper de ses autres responsabilités. Heavy est la tête qui porte la couronne, et comme le roi des monstres Deadpool accepte de prendre soin de son petit monstre Jeff.

Deadpool savait que Jeff était triste, qu’il avait manqué Gwenpool. Alors, quand ils ont vu son costume dans la vitrine du magasin, Deadpool savait ce qu’il devait faire pour que le petit requin terrestre se sente mieux. Deadpool revêt un costume rose et blanc et se transforme en une version beaucoup moins flatteuse de Gwenpool. Aussi léger que cela puisse être, sa vue dans le costume illumine Jeff, et le lecteur est laissé le voir sourire jusqu’aux oreilles.

