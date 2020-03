Deadpool appelle l’équipe du monstre secret de Marvel

Avertissement: SPOILERS for Strikeforce # 7

L’équipe Strikeforce de Marvel est une équipe hétéroclite de super-héros réunis par les circonstances. Le groupe s’est réuni parce qu’ils se trouvaient tous ciblés par le même ennemi: les Vridai, une race d’elfes noirs métamorphosés qui se reproduisent avec des spores. Être liés par nécessité signifie qu’ils peuvent échapper aux circonstances habituelles derrière la formation d’une équipe de super-héros, comme avoir une philosophie commune ou s’aimer du tout. Strikeforce n’a peut-être rien en commun, mais Strikeforce # 7, Deadpool, qui brise le quatrième mur, a une meilleure suggestion pour un thème commun que les héros ont du mal à nier.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Les membres de Strikeforce proviennent intentionnellement de partout dans l’univers Marvel avec peu d’interaction préalable. Spider-Woman, AKA Jessica Drew, est une ancienne Avenger de la rue qui a été mise à l’écart de l’héroïsme ces dernières années en ayant un bébé. Angela est un ange extraterrestre apparenté à Thor qui a travaillé pour les Gardiens de la Galaxie. Blade est un vampire qui marche dans la journée et chasse son propre genre. Spectrum était Captain Marvel avant Captain Marvel et a été à la fois sur l’équipe la plus réussie de Marvel (les Ultimates) et sa moins (Nextwave). Wiccan était sur les Young Avengers et pourrait ou non devenir un dieu sombre à l’avenir. L’équipe a également récupéré Daimon Hellstrom, qui est «le fils de Satan», et Bucky, le soldat de l’hiver.

En relation: Deadpool prend une photo de l’autre rôle Marvel de Ryan Reynolds

Le dernier numéro, Strikeforce # 7, emmène l’équipe à Monster Island, qui est ce que Staten Island est appelé sur la Terre de Marvel après avoir été envahi par des créatures aberrantes en quête d’asile. Grâce à la clause d’assassinat dans les règles de succession de Monster Island, elles sont désormais dirigées par Deadpool, et le Merc With A Mouth n’est pas très accueillant pour les intrus humains. Heureusement – ou malheureusement – pour Strikeforce, Deadpool est parfaitement d’accord avec eux. En ce qui le concerne, ce sont tous des monstres aussi. Découvrez sa perspective de l’aperçu officiel de Marvel:

Comme Deadpool le précise: Blade est un “ vampire ” (ses citations), Daimon est un diable avec une barbiche, Wiccan est une sorcière et Spectrum est un fantôme (grâce à un arc antérieur). Spider-Woman est une femme araignée, les meurtres amnésiques de Bucky font de lui un loup-garou, et Angela a récemment passé du temps en tant que reine des morts. “C’est le but de votre petite équipe, non?” Demande Deadpool. “Des monstres qui combattent des monstres?”

Certains d’entre eux sont morts, tandis que d’autres sont un tronçon. Un Ghostbuster n’est définitivement pas un monstre; Le spectre pourrait tout aussi légitimement être appelé un fantôme, car elle peut devenir intangible à volonté et elle est effectivement immortelle d’être entièrement faite de lumière. Mais Deadpool a une dispense officielle ici. Il demande si l’équipe a «obtenu ça», puis pointe à l’extérieur du panneau vers les lecteurs et demande «vous avez compris, n’est-ce pas? Il semble que l’écrivain Tini Howard était heureux d’utiliser la conscience moyenne de Deadpool pour ramener un point à la maison.

Strikeforce # 7, écrit par Tini Howard et illustré par l’allemand Peralta, avec une couverture de l’artiste Juan Jose Ryp, est disponible dès aujourd’hui dans votre boutique de bandes dessinées.

Plus: L’EMPYRE de Marvel commence en ignorant la meilleure arme de la Terre

The Time Marvel Forgot Spider-Man n’est pas Superman

A propos de l’auteur

Sean Finley est un rédacteur de bandes dessinées pour ScreenRant. Muté comme un enfant par une copie radioactive d’Amazing Fantasy # 15, il contribue maintenant des articles, des critiques et des courtes fictions à des points de vente locaux et en ligne en utilisant une variété de personnages thématiques. Quand il n’écrit pas, il est le DM pour toujours de son groupe D&D local, où tout est composé et les points importent peu. Vous pouvez le joindre à wseanfinley (at) gmail.com.

En savoir plus sur Sean Finley