Deadpool vient de subir sa «mort» la plus EXTRÊME

Quand il s’agit de tuer Dead Pool, c’est pratiquement impossible. Le Merc with the Mouth est unkillable limite, cependant, quand il a été “ assassiné ”, c’est généralement une mort douloureuse et grandiose. La dernière tentative de Deadpool pour réclamer une prime sur la tête de Wolverine s’est retournée contre lui, conduisant à l’une des “ morts ” les plus brutales de Wade Wilson.

Bien que Deadpool puisse être tué, son facteur de guérison accéléré le rend très difficile à faire. Il peut être coupé en morceaux, explosé et abattu d’une balle dans la tête, et il finit par être très bien. Sa dernière rencontre avec Wolverine et Black Cat teste vraiment le facteur de guérison de Deadpool, car il est empalé, brûlé vif, puis une bombe est tombée sur lui.

Black Cat # 10 par Jed McKay, Kris Anka, Brian Reber et Ferran Delgado voit Felicia Hardy faire équipe pour un casse avec Wolverine à Madripoor. Black Cat avait les yeux rivés sur un tableau cher, mais Kade Kilgore l’a battue au poing, prenant le tableau et les biens de Wolverine dans un coffre-fort. Le duo improbable traverse l’île et est parti sur un bateau où Deadpool les attendait. Après les avoir aidés, Deadpool tourne son arme sur Wolverine et lui tire plusieurs fois dans la poitrine, disant à Logan que “ce n’est rien de personnel. Mais vous valez beaucoup d’argent en ce moment”, car il lui fait savoir que tout va bien depuis qu’il finiront par s’échapper – alors tout est bon dans ses livres. Deadpool pense qu’il est en clair jusqu’à ce que Felicia accélère le moteur et l’empale avec le bateau.

Si cela ne suffisait pas pour le pauvre Deadpool, Wolverine met sur Deadpool une paire de lunettes qui ne sont pas exactement des verres correcteurs – ce sont plutôt des lunettes de soleil de Kilgore qui brûlent les yeux de ceux qui les portent. Alors que Deadpool devient une figure de proue du bateau avec ses yeux brûlants, Kilgore ne se rend pas compte que Black Cat et Wolverine ne sont plus sur le bateau et ordonne une frappe de missile. Deadpool se lamente “d’accord, maintenant ça ne peut pas empirer, non? …. non?” alors que le missile est sur le point de le frapper. Aie.

La tentative de Deadpool de prendre la prime sur la tête de Wolverine l’a fait s’empaler, avoir les yeux (et la tête) essentiellement brûlés et se faire exploser par un missile par un supervillain. Il faudrait penser que Wade réfléchirait à deux fois avant de prendre une autre prime sur Wolverine – bien qu’il semble que le fait de se faire exploser soit la moitié du plaisir pour Dead Pool.

