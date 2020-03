Death Stranding Parody Walking Simulator disponible sur Steam

UNE Échouement de la mort Le jeu de parodie appelé Walking Simulator est un regard hilarant sur la vie sur une Terre post-apocalyptique après la Troisième Guerre mondiale et le coronavirus qui a dévasté la planète. De nombreux critiques et joueurs ont fait l’éloge de Death Stranding pour son gameplay unique, ainsi que pour la façon dont il définissait un nouveau genre. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas d’éléments répétitifs, en particulier en ce qui concerne la quantité de marche impliquée dans le jeu.

Dans Death Stranding, l’objectif principal du protagoniste est de livrer des colis à des avant-postes et des abris éloignés où le dernier de l’humanité s’est terré après un événement apocalyptique. Il y a beaucoup de marche dans Death Stranding, surtout au début. Bien que Sam puisse utiliser des trikes et des camions plus tard dans le jeu, certains avant-postes sont trop éloignés pour les véhicules, ce qui signifie que les joueurs doivent gravir les montagnes et marcher à pied par temps dangereux. En conséquence, de nombreux joueurs ont trouvé la quantité de marche dans le jeu quelque peu rebutante et ont commencé à se référer au titre comme un simulateur de marche. Un joueur de Death Stranding a même compris comment transformer son tapis roulant en contrôleur, en utilisant la marche dans le jeu pour se mettre en forme.

Le développeur du jeu Pugscape a décidé de courir avec le concept de marche et a créé un jeu de parodie Death Stranding intitulé Walking Simulator. Le jeu, qui est maintenant disponible sur Steam, offre aux joueurs une chance de se mettre à la place du “dernier transporteur postal chargé d’envoyer les colis du point A au point B dans les endroits les plus stériles et les plus désolés de la terre”. Le cadre dystopique du jeu se produit après “la troisième guerre mondiale et le coronavirus ont détruit le monde civilisé”. Une bande-annonce hilarante montre à quel point la marche et le transport de paquets peuvent être ridicules:

L’imitation est la forme de flatterie la plus élevée et Walking Simulator montre à quel point Death Stranding a laissé une trace à ceux qui l’ont joué, ainsi qu’à l’industrie du jeu. Death Stranding est également sur le point d’obtenir une toute nouvelle audience, également, grâce à une sortie PC le 2 juin 2020, qui ajoutera de nouveaux ajouts cosmétiques directement à partir de Half-Life 2.

Bien que la bande-annonce de Walking Simulator soit divertissante, les fans ne devraient pas ignorer ses critiques. Ils jouent tous de façon hilarante à la plaisanterie, certains mentionnant qu’ils ont aimé la partie du jeu avec la marche, tandis que d’autres suggèrent qu’il faut encore plus de marche. Le jeu est gratuit, c’est donc probablement un bon téléchargement pour tous ceux qui veulent s’amuser aux dépens de Death Stranding.

Walking Simulator est maintenant disponible gratuitement sur Steam. Échouement de la mort est maintenant disponible sur PlayStation 4, avec une date de sortie PC à venir le 2 juin 2020.

