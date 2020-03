début de la production en Chine malgré le coronavirus

Alors que les usines en Europe et aux États-Unis s’arrêtent en raison de la coronavirus, Polestar a commencé la production de son Polestar 2 à Luqiao, Chine. La première marque Volvo EV est construite sur la même ligne de production que la Volvo XC40. En effet, les deux sociétés appartiennent au constructeur automobile chinois Geely. Les premiers véhicules produits seront vendus en Europe, en Chine puis en Amérique du Nord.

Alors que les cas de coronavirus ont augmenté en Europe et aux États-Unis, sont en déclin en Chine. En outre, Polestar a déclaré avoir pris des mesures rigoureuses pour empêcher leur propagation en mesurant la température des employés, en désinfectant tout et en offrant des masques à tous les travailleurs. En conséquence, la société a déclaré n’avoir vu aucun cas de COVID-19.

La nouvelle Polestar 2 est similaire au modèle 3 de Tesla, mais pas trop

Le Polestar 2 est conçu pour rivaliser avec le Tesla Model 3, bien que ce soit une voiture assez différente. Les spécifications sont similaires, car Polestar 2 propose une batterie de 78 kWh qui fournit environ 275 miles d’autonomie via la méthode WLTP avec un moteur de 408 chevaux, 487 lb-pi (les spécifications de l’EPA seront les plus proches du lancement aux États-Unis). Il dispose également d’un système de divertissement androïde avec des commandes vocales de Assistant Google, Google Maps et Google Play Store.

Le premier modèle Polestar 2 “Launch Edition” coûtera 63 000 $, beaucoup plus que le prix de 40 000 $ initialement annoncé par Volvo. Il s’agit d’une stratégie similaire à celle utilisée par Tesla avec le modèle 3. Polestar a promis qu’un modèle de 55 000 $ sera lancé après un an, suivi par un modèle monomoteur moins cher avec le prix à déterminer. Les livraisons en Europe devraient commencer cet été, suivies de la Chine puis de l’Amérique du Nord.