Début des contrôles fiscaux et de tapis sur Unicredit, Sanpaolo, BNL et BPM

Des millions de comptes chèques ils passeront sous le tamis de l’administration fiscale grâce à l’introduction du nouvel algorithme anti-évasion, défini avec précision Evasometro.

Mais non seulement comptez-vous: toute formulation impliquer un dépôt d’argent, même s’il n’est que “virtuel”, il sera placé sous la loupe de l’Agence du revenu.

Le nouvel instrument fiscal remplacera le Redditometer maintenant retiré, qui s’est avéré inefficace dans la gestion des contrôles et, entre autres, rendu insuffisant par l’approbation du Décret sur la dignité, au cours de la dernière année.

Cet algorithme allait vérifier la correspondance entre les revenus déclarés et les dépenses importantes, comme les maisons, les voitures et autres achats “non indifférents” aux possibilités d’une même famille.

Maintenant, cependant, l’Agence du revenu a terminé avec affiner le nouvel outil, qui évaluera plutôt la congruence entre le revenu déclaré et les dépôts en compte courant, livrets d’épargne, investissements en actions, obligations d’État et toute autre méthode de dépôt ou d’investissement monétaire.

Evasomètre, prêt à déployer le nouvel algorithme

C’est super vive inquiétude pour l’introduction du nouveau joyau fiscal, qui semble promettre d’excellentes opportunités pour vraiment évaluer si une famille ou un contribuable échappe aux impôts.

Chaque année, en Italie, l’évasion fiscale se développe de façon spectaculaire, va toucher des pics jamais imaginés. Actuellement, si vous deviez quantifier l’argent perdu à cause de l’évasion, le chiffre effrayant de 100 milliards d’euros par an, ce qui correspond à 12% du PIB.

Pour cette raison, lorsque l’évasomètre est passé à détecter un écart de plus de 20% entre les revenus et les dépôts, des vérifications approfondies auraient lieu immédiatement et le contribuable serait appelé à justifier cette pénurie.

Les vérifications vont commencer à partir de l’année d’imposition 2014, en passant d’abord par les comptes courants ouverts auprès des principales banques italiennes, comme UniCredit, Sanpaolo et BNL.