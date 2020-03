débuts officiels prévus le 16 mars

Vers la fin février, le géant sud-coréen Samsung a présenté officiellement pour le marché indien un nouveau smartphone de la famille Galaxy M, à savoir le nouveau Samsung Galaxy M31. Cependant, nous savons depuis un certain temps que le prochain est également dans les plans de l’entreprise Samsung Galaxy M21 et grâce à ce qui a été divulgué, nous savons maintenant la date présumée des débuts officiels.

Le Samsung Galaxy M21 arrive le 16 mars

Selon ce qui a été rapporté au cours des dernières heures sur le portail bien connu GSMArena, le géant sud-coréen a l’intention de présenter officiellement ce nouvel appareil pour le marché indien dans quelques jours. Plus précisément, l’événement de présentation officiel serait 16 mars prochain, mais pour le moment nous n’avons pas de confirmation officielle de la société.

Au cours des derniers mois, nous avons eu l’occasion de découvrir certaines fonctionnalités du nouveau smartphone du géant sud-coréen, par exemple grâce aux premiers benchmarks Geekbench et grâce à l’arrivée de diverses certifications (comme celle du corps Bluetooth SIG). Nous résumons ci-dessous les prétendues spécifications techniques divulguées en ligne jusqu’à présent.

Samsung Galaxy M21 – fiche technique alléguée

Écran SuperAMOLED avec une diagonale de 6,4 pouces en FullHD +

Processeur Exynos 9611

Coupes de mémoire: 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne (extensible via microSD)

Triple caméra arrière avec un capteur photo principal de 48 mégapixels

Système d’exploitation Android 10 avec interface utilisateur OneUI

Batterie 6000 mAh

Voici les informations que nous connaissons sur ce nouvel appareil domestique Samsung, mais nous attendons certainement d’autres informations intéressantes jusqu’à l’arrivée de la présentation officielle de l’appareil.