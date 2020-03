Décalage d’obturation: toutes les caméras retardées par un coronavirus, de Canon à Nikon

Dans la liste croissante des choses affectées par le coronavirus, les lancements d’appareils photo sont bien en deçà de la liste des priorités – et pourtant, pour les fans de photographie, les retards dans les nouveaux modèles peuvent signifier une réévaluation radicale de leurs plans pour un passe-temps (ou une carrière) qui fournit la lumière nécessaire soulagement dans les moments difficiles.

Alors, quels nouveaux appareils photo de Nikon, Canon et Sony ont été retardés en 2020? Et quels seront les effets d’entraînement pour une industrie qui a déjà été confrontée aux effets d’une contraction d’environ 84% depuis 2010?

Bien sûr, il est encore un peu trop tôt pour être concluant sur les effets à long terme sur le monde de la photographie. Et également, bon nombre des nouveaux appareils photo de cette année (par exemple, le Fujifilm X100V) sont suffisamment avancés dans leur cycle de fabrication pour être déjà livrés en bon nombre.

Mais pour tous ceux qui attendaient patiemment de passer à un appareil photo particulier, ou peut-être d’acheter leur premier smartphone sérieux, voici tous les retards confirmés et rumeurs des principaux lancements de caméras de 2020 jusqu’à présent …

(Crédit d’image: Nikon)

Nikon D6

Le reflex professionnel Pro a été officiellement retardé jusqu’en mai 2020Nikon promet de “surveiller de près” la situation

L’une des rares caméras à confirmer officiellement qu’il a été retardé par le coronavirus, le Nikon D6 sortira maintenant en mai 2020, deux mois plus tard que prévu.

Naturellement, cette nouvelle date est loin d’être confirmée non plus – Nikon a ajouté qu’il “continuera de suivre de près la situation et fera tout son possible pour livrer ce nouvel appareil photo dans les meilleurs délais”.

La course contre la montre est un peu plus urgente pour le Nikon D6 que pour les autres appareils photo car il a été conçu pour les photographes sportifs professionnels qui espéraient l’utiliser lors des JO de Tokyo 2020. Là encore, il est tout à fait possible que les Jeux soient également retardés, une réunion devant avoir lieu en avril pour en décider.

Pour Nikon, il y a le problème supplémentaire que le principal rival du D6, le Canon 1DX Mark III, est déjà entre les mains de professionnels et disponible en pré-commande (bien que sans date d’expédition confirmée). Mais en ce moment, il devrait toujours arriver à temps pour le début de l’été et les Jeux Olympiques.

(Crédit d’image: Canon)

Canon EOS R5

Les rumeurs suggèrent que la caméra pro sans miroir entrante a de grandes pénuries d’approvisionnementCanon pourrait retarder l’annonce ou reporter l’expédition

Sans doute le nouvel appareil photo le plus excitant de l’année à ce jour, le Canon EOS R5 pourrait être considérablement retardé, selon un rapport de Canon Rumors. La production de l’EOS R5 ne fonctionne apparemment qu’à 25% de sa capacité, en raison de pénuries d’approvisionnement en Chine et de fermetures d’usines au Japon.

Si cela est vrai, cela laisserait à Canon la décision de retarder l’annonce officielle de l’appareil photo – qui devrait actuellement avoir lieu en juin / juillet – ou de reporter la date d’expédition à plus tard en 2020. Selon Canon Rumors, cela pourrait être aussi remonte à octobre 2020, mais en ce moment, ce n’est que du ouï-dire.

Comme pour anticiper un éventuel retard, Canon a commencé à alimenter au goutte à goutte quelques détails supplémentaires sur cet appareil photo passionnant. Il est confirmé que l’EOS R5 filmera certainement des vidéos 8K 30 ips en utilisant toute la largeur du capteur, et que son excellent système d’autofocus CMOS Dual Pixel sera disponible dans tous les modes 8K.

Le pionnier sans miroir sera également doté de la fonction AF animale, ce qui signifie qu’il sera capable de reconnaître les chiens, les chats et les oiseaux et de se concentrer sur eux. En fait, tout ce que nous savons à ce jour suggère que cela vaudra largement la peine (prolongée) d’attendre.

(Crédit d’image: Fujifilm)

Fujifilm X-T4

Fujifilm Russie a annoncé que l’expédition du X-T4 serait retardée d’un moisMais il n’y a pas de nouvelles officielles pour savoir si ce sera le cas pour d’autres marchés

Le Fujifilm X-T4, qui s’annonce comme l’un des meilleurs tout-en-un sans miroir que vous puissiez acheter, devrait officiellement être commercialisé à la “fin du printemps”. Mais les dernières rumeurs suggèrent que l’estimation pourrait être repoussée à la limite.

Fujifilm Russie a publié sur sa page Facebook que “le début officiel des ventes du Fujifilm X-T4 est reporté à une date ultérieure, d’avril 2020 à mai 2020”. Il a également mis en garde contre une éventuelle augmentation des prix, en raison de la “volatilité du marché des changes”.

Cependant, aucune de ces choses ne s’applique nécessairement aux marchés américain, britannique ou australien, et le dernier mot officiel que nous avons entendu de Fujifilm était que rien n’a changé par rapport à l’estimation d’expédition d’origine “fin du printemps”.

Il serait un peu surprenant que le X-T4 soit capable d’échapper complètement aux effets d’entraînement du coronavirus, de sorte que ceux qui sont particulièrement désireux pourraient envisager de précommander bientôt.

Mais en général, notre conseil serait d’attendre notre examen complet, ou de considérer le Fujifilm X-T3 éprouvé si vous n’avez pas besoin des nouvelles fonctionnalités du X-T4, comme la stabilisation d’image dans le corps (IBIS).

(Crédit d’image: Sony)

Sony A7 IV

Une caméra à longue rumeur devrait arriver en février 2020Une rumeur distincte affirme que toutes les nouvelles caméras Sony Alpha seront retardées cette année

Un successeur du Sony A7 III, l’un des meilleurs appareils photo sans miroir plein format que nous ayons testés, aurait été annoncé au salon CP + du Japon en février 2020. Cet événement a finalement été annulé, et nos espoirs de voir un A7 IV bientôt évaporé avec elle.

Depuis lors, le moulin à rumeurs de Sony s’est arrêté quelque peu, du moins en ce qui concerne les nouveaux boîtiers de caméras. Et une source a déclaré à Sony Alpha Rumors que toutes les caméras Sony Alpha à venir – qui pourraient également inclure le mythique Sony A7S III – seront “très retardées, avec une capacité de production beaucoup plus faible pour bon nombre de leurs produits d’imagerie actuels”, en raison de la impact du coronavirus.

Sony vient d’annoncer qu’il tiendra une conférence de presse le 20 avril, mais il s’agit simplement d’un flux en direct d’une conférence initialement prévue pour le salon NAB 2020, désormais annulé.

Cela signifie qu’il est peu probable que nous ayons des nouvelles importantes sur l’appareil photo, à moins que Sony ne fasse une annonce de développement dans le même esprit que celle faite par Canon pour son EOS R5. Ce qui signifie que l’attente d’un Sony A7 IV, ou Sony A7S III, pourrait bien se poursuivre jusqu’à la mi-2020 au plus tôt.