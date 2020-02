déception avec la nouvelle mise à jour et les utilisateurs furieux

La croissance de WhatsApp ce n’est certainement pas un mystère, surtout après les cinq dernières années. Précisément au cours de cette période, l’entreprise a connu une croissance spectaculaire, apportant de nombreuses nouvelles intéressantes, en particulier pour les utilisateurs. Ceux-ci ont reçu de nombreuses nouvelles possibilités, qui ont permis une utilisation complète des fonctionnalités de la plate-forme de messagerie.

Le mérite est évidemment des nombreux mises à jour, qui est arrivé non seulement avec de nouvelles fonctionnalités mais aussi pour sécurité. Ce dernier était l’un des talons d’Achille de WhatsApp, mais pas à cause de l’application elle-même. Malheureusement, de nombreux utilisateurs au sein de cette plate-forme ont des intentions complètement différentes de celles d’un message en paix. Dernièrement juste un nouvelle mise à jour est venu limiter la possibilité de transmettre des messages, même si les indiscrétions des dernières heures seraient plus réussies.

WhatsApp, les utilisateurs sont maintenant très déçus et en colère après la dernière mise à jour: même pas l’ombre du mode sombre

Depuis plusieurs jours, il n’est plus question d’autre chose: WhatsApp serait en train d’implémenter le nouveau Dark Mode au sein de sa plateforme. C’est précisément pour cette raison que les utilisateurs sont en fibrillation, car cette mise à jour est attendue depuis plusieurs mois maintenant. Comme indiqué, le version bêta de WhatsApp aurait déjà apporté cette nouvelle possibilité aux utilisateurs, mais maintenant nous attendons une arrivée sur la version stable.

Par conséquent, il est arrivé dans les dernières heures une nouvelle mise à jour, mais avec un contenu très différent. Apparemment, ce sont des améliorations invisible à l’œil qui permettrait d’améliorer la sécurité des applications. Les utilisateurs sont donc maintenant en colère contre ce nouveau report concernant le mode sombre qui à ce stade, on ne sait pas quand il arrivera sur une base stable.