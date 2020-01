déception brûlante pour des millions d’Italiens

la timbre de voiture et le Licence Rai provoquer une amère déception pour des millions d’Italiens, la nouvelle diffusée sur le net concernant la possible suppression des taxes tant détestées, semble à tous égards fausses nouvelles qui se moquait de nous, nous trompait de la pire façon possible.

Vous avez bien compris, si vous étiez convaincu (bien que nous vous conseillons toujours de vous informer et de ne pas compter sur une seule source) que le timbre de voiture et / ou Licence Rai ne devaient pas être payés en 2020, vous devez absolument changer d’avis, car les informations diffusées étaient complètement fausses. Après avoir tout clarifié, essayons de comprendre pourquoi il ne peut jamais être mis en œuvre.

la timbre de voiture est la taxe sur la propriété des véhicules, est gérée et collectée entièrement par les Régions, le montant annuel à payer varie en fonction du puissance de la voiture / moto ou autre que vous avez. Dans l’ensemble, cependant, il est établi que l’État italien gagne environ 6 milliards euros par an, uniquement pour la taxe ci-dessus.

Rai fee et Auto Bollo: les nouvelles qui ont choqué les utilisateurs

la Licence Rai d’autre part, il représente la taxe de possession d’un téléviseur, a réussi à financer la télévision d’État, et correspond exactement à 100 euros paiements annuels à payer en plusieurs fois par le biais des factures d’électricité. Le gain pour l’État, dans ce cas, est de 1,5 milliard euros.

Enfin, compte tenu de la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, avec une aggravation de la dette publique et l’ombre d’amendes de l’Union européenne ou de laAugmentation de la TVA, il est facile de comprendre combien je 7,5 milliards sont globalement fondamental pour les coffres de l’Etat, avec pour conséquence impossibilité de suppression de la taxe sur les voitures et de la licence Rai.