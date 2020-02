Décès de Kazuhisa Hashimoto, créatrice du mythique Code Konami

Après les récents adieux de Larry Tesler, responsable de l’un des plus grands raccourcis et installations du monde des ordinateurs, nous devons dire au revoir à Kazuhisa Hashimoto, connu pour avoir introduit le script mythique dans les jeux d’arcade de Konami, transcendé «Code Konami».

Mis en œuvre de manière cachée pour la première fois dans le jeu NES Gradius, en 1986, Le code a été créé en secret par Hashimoto, et n’a été découvert que longtemps après la sortie finale du jeu vidéo.

Cependant, en raison d’un caprice du destin et du fait qu’essayer de l’effacer entraînerait plus de problèmes que de solutions, les développeurs ont finalement décidé de le laisser.

Et est-ce que la séquence de boutons «Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A, Démarrer»C’était aussi facile à retenir pour les développeurs que difficile à exécuter accidentellement pour les joueurs, qui à l’époque n’étaient même pas conscients de son existence.

De cette façon, ce qui était au départ la façon la plus fréquente d’apprécier un jeu «trop difficile», car il a donné au joueur l’ensemble complet des améliorations et des compétences, il a fini par être considéré comme l’un des premiers pièges ou astuces découverts dans un jeu vidéo, et l’un des œufs de Pâques les plus mythiques de la société japonaise.

Et puis ce code a été utilisé dans d’innombrables titres, en particulier de Konami, pour offrir aux joueurs une variété de résultats différents, à la fois positifs et amusants, voire négatifs.

Tel était son impact dans les années 80 et 90, que nous avons pu le voir référencé dans certains programmes et films sur le thème des geek, et même dans d’autres médias sans aucun rapport avec les jeux vidéo dans la culture pop.

Avec un message d’adieu significatif publié sur leurs réseaux sociaux, nous ne pouvons qu’attendre de voir si l’un des prochains titres de Konami incorporera une sorte de message caché, lié à cette séquence mythique, pour immortaliser à la fois le code et le créateur.