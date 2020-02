Déchirure de Google est au sommet, maman appelle à T-Mobile, Winona est à Winona et plus – .

On ne pleure pas au baseball, a dit un jour Tom Hanks. Mais il y aura des larmes dans le football, en particulier pour ceux qui regardent la publicité Google Super Bowl LIV.

La déchireuse de 90 secondes appelée “Loretta” (ci-dessus) est centrée sur un homme qui utilise Google Assistant pour aider à définir des rappels sur la façon dont il peut se souvenir de sa défunte épouse. L’annonce, définie sur une musique de piano sombre, commence par une recherche dactylographiée sur Google pour “comment ne pas oublier”, puis passe à l’homme recherchant des photos et demandant de l’aide à l’intelligence artificielle activée par la voix.

“Souvenez-vous que Loretta aimait aller en Alaska”, dit-il alors qu’une photo du couple pêchait. “D’accord, je m’en souviendrai”, répond la technologie de Google. «N’oubliez pas qu’elle a toujours reniflé lorsqu’elle riait», dit-il, et ainsi de suite.

Un ensemble de choses que l’homme a demandé à l’assistant de se souvenir de Loretta, puis sont diffusées à l’écran, entrecoupées de séquences de films personnels. Nous sommes partis en tant que téléspectateurs pour rêver de la vie du couple ensemble, et pour être reconnaissants à Google d’avoir créé quelque chose pour l’aider à ne pas oublier.

“Rappelez-vous, je suis l’homme le plus chanceux du monde”, dit l’homme avant la fin de l’annonce.

(Capture d’écran YouTube)

Heureusement pour nous, toutes les publicités de dimanche ne nous laisseront pas sangloter devant la télévision. L’aperçu d’avant-match des publicités contient le mélange habituel de spots moins que mémorables pour les voitures, la bière, les sodas, les collations et plus encore.

L’annonce de Google se démarque non seulement dans l’ensemble du peloton, mais elle éclipse les offres que nous avons vues d’autres géants de la technologie, notamment Amazon et Microsoft, et Facebook, qui se lance dans le jeu publicitaire pour la toute première fois.

Continuez à lire pour certains de nos favoris, et revenez après le match pour un autre regard sur les surprises qui surgissent, ainsi que les données sur les publicités qui ont volé la vedette aux 49ers de San Francisco et aux chefs de Kansas City.

Technologie

Amazon se tourne vers le couple hollywoodien Ellen DeGeneres et Portia de Rossi pour savoir à qui les gens se tournaient alors qu’il n’existait pas Alexa, l’IA vocale intégrée aux haut-parleurs intelligents de l’entreprise. Une variété de flashbacks «historiques» capture les questions et réponses pré-Alexa.

“Alex, quelle est l’actualité d’aujourd’hui?”, Demande un homme à un journaliste dans la rue. “Peu importe, tout est faux”, répond le garçon. L’homme rit et le garçon secoue la tête dans sa main. Soupir. Lis l’histoire.

Microsoft est toujours là pour inspirer, pas seulement pour divertir, avec les publicités qu’il place devant des millions de téléspectateurs du Super Bowl. Cette année ne fait pas exception, car la société se concentre sur Katie Sowers, une entraîneure adjointe offensive avec les 49ers de San Francisco, qui est la première femme à avoir jamais entraîné dans le grand match.

Sowers utilise une tablette Surface, mais sa véritable force est d’inspirer les filles, les femmes et toute autre personne désireuse de diriger.

«Je n’essaie pas d’être la meilleure entraîneuse. J’essaie d’être le meilleur entraîneur. Tout ce qu’il faut, c’est un, puis cela ouvre la porte à tant de personnes », explique Sowers. Lis l’histoire.

Il est difficile de croire que Facebook n’a jamais fait de publicité pendant le Super Bowl. Le géant des médias sociaux a dû avoir du FOMO cette année, car les voici avec un teaser pour ce qui serait une annonce du 4ème trimestre dimanche, mettant en vedette les acteurs Chris Rock et Sylvester Stallone. Le thème «Préparez-vous à basculer» vise à promouvoir l’utilisation des groupes Facebook. Lis l’histoire.

Tout le monde aime un appel téléphonique de maman. Mais combien d’appels, c’est trop? T Mobile met cette question à l’épreuve dans un spot faisant la promotion de son réseau 5G, avec l’acteur Anthony Anderson et sa maman réelle, Doris.

L’Un-carrier a annoncé dans le Super Bowl pendant sept années consécutives, et cette année recherchera plus de globes oculaires avec un cadeau activé par le hashtag de cinq smartphones Samsung Galaxy Note 10+ 5G gratuits toutes les cinq minutes tout au long du jeu. Utilisez # 5GThatWorks et #Contest sur Twitter.

Et dis à ta maman.

Espace

SodaStream sort la meilleure publicité off-Earth avec une parodie sur la découverte de l’eau sur Mars. Ce serait sûrement une sacrée affaire, et l’annonce montre dramatiquement comment la «découverte d’une vie» change tout.

Ce qui change aussi tout, c’est le son d’un véritable SodaStream utilisé sur… vous l’avez deviné, l’eau de Mars. Merci, Mark.

L’astronaute retraité de la vie réelle Nicole Scott joue aux côtés des voyageurs de l’espace Busy Philipps et Lilly Singhin dans cette annonce pour OlayS soins de la peau. La question ridicule de savoir s’il y a suffisamment d’espace dans l’espace pour les femmes est heureusement posée comme telle. Et l’annonce annonce finalement que «lorsque nous faisons de la place aux femmes, nous faisons de la place à tout le monde».

L’entreprise fait un don de 1 $ (jusqu’à 500 000 $) à Girls Who Code pour chaque mention de #MakeSpaceForWomen, alors occupez-vous.

Notamment geek

Des invités cinématographiques spéciaux voyagent de loin pour profiter de WalmartLe service de ramassage d’épicerie dans cette annonce. Le navire et les extraterrestres du thriller de science-fiction «Arrivée» de 2016 sont une touche particulièrement intéressante lorsqu’ils arrivent pour le nettoyant pour vitres.

Ce n’est pas Hawkins, Ind. C’est Winona, Minn. – et Winona Ryder.

Squarespace enrôle l’actrice de «Stranger Things» pour une exploration de la ville dont elle porte le nom dans cette publicité originale pour le service de création de site Web. Il vaut la peine de s’aventurer pour voir les vraies images qu’elle a prises et le site Web qu’ils ont construit; et découvrez également la version cinématographique plus longue de l’annonce.

OK alors, au revoir maintenant.

La culture bureautique est généralement un succès en ce qui concerne les publicités du Super Bowl, car où pouvons-nous discuter du jeu le lendemain? Reese’s La publicité pour sa barre Take 5 touche tous les collègues qui n’ont pas entendu parler d’une telle collation. Sortez la tête de votre…

Ah, les trois points redoutés d’un texte à l’étude. Même le célèbre réalisateur Martin Scorsese n’est pas à l’abri d’attendre pour voir si quelqu’un va réellement lui répondre. Coca Cola joue sur cette angoisse, avec l’acteur Jonah Hill, dans une publicité pour un verre appelé Energy.

Apparemment, Hill a besoin d’une partie de la boisson pour rassembler l’énergie nécessaire pour répondre à Scorsese. En attente en attente …

Nous en aurons besoin pour passer plus de publicités.