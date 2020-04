découvert la batterie qui montera l’appareil

Au cours des dernières heures, les avancées en ligne concernant les prochains modèles se sont multipliées Samsung Galaxy Note 20, une série que nous avons l’habitude de voir en été.

La gamme Galaxy Note 20, selon les dernières rumeurs, ne devrait pas être en retard, malgré les prémisses. Nous avons finalement découvert le batterie qui sera monté sur un modèle. Voici les détails.

Samsung Galaxy Note 20: voici la puissance de la batterie

Pour différencier ces nouveaux modèles des précédents, en plus des dimensions il y aura aussi la batterie, qui devra être attestée sur 4000 mAh pour le Galaxy Note 20, soit 500 mAh de plus que son prédécesseur, le Galaxy Note 10. C’est un saut très similaire à ce que nous avons vu entre S10 et S20, qui va certainement améliorer son autonomie globale.

Il s’agit d’informations totalement officieuses, diffusées par les garçons de galaxyclub.ni, sur la base d’un élément qui a émergé. Nous parlons du composant codé EB-BN980ABY. Les indiscrétions sembleraient tout à fait conformes aux attentes, même si le doute demeure sur le frère aîné, le Galaxy Note 20 Plus et son équipement. Les options actuellement sur la table semblent deux: Batterie de 4500 mAh comme sur S20 + ou 5000 mAh comme sur S20 Ultra.

Cette dernière possibilité peut ne pas être aussi évidente si nous comptons sur la un espace intérieur supplémentaire, en plus de celui où placer le S Pen, caractéristique des Notes. Une référence du modèle SM-N986U a déjà fait son apparition sur le net, probablement le Galaxy Note 20 Plus, même tiré par l’inédit Processeur Snapdragon 865+. Évidemment, nous devons simplement attendre pour savoir si les rumeurs seront confirmées.