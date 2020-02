découvert l’astuce pour avoir un Giga illimité également en 5G

Selon les dernières rumeurs, l’opérateur Tim Italie travaillerait sur un nouveau plate-forme appelée UNICA, qui devrait être une intégration de la ligne fixe, de la ligne mobile, de la télévision et de la Smart Home.

La présentation de cette nouveauté a été confiée par l’opérateur à Quang Ngo Dinh, responsable marketing consommateur de l’opérateur. Découvrons la nouvelle plateforme et le nouveau package TimVision.

Tim présente UNICA et le nouveau package Tim Vision

Lors de la présentation de la plateforme UNICA, certains détails sur la nouvelle ont également été attendus Package TimVision, qui il intégrera également Netflix et rejoindra le package avec DAZN et NowTV. Le package s’appellera TimVision Plus et devrait atterrir sur le marché au prix de 12,99 euros par mois au lieu de 19,99 euros.

La stratégie de l’opérateur pour son service Tim Vision est clairement de faire de l’entreprise un agrégateur national de contenus numériques, également à travers les nombreuses rencontres avec les principaux partenaires du secteur. Au cours de l’événement, l’opérateur a également présenté le nouvelle liste de prix pour smartphone, qui inclut désormais la possibilité d’acheter le nouveau Samsung Galaxy S10 Lite. Le prix de ce dernier appareil est de 15 euros par mois sans avance, avec un coût d’activation de 9,99 euros.

Cela viendra aussi différenciée, dans les options avec Giga illimité, la qualité du streaming vidéoc’est-à-dire Giga illimité en résolution HD et Giga illimité en qualité SD. L’opérateur a récemment publié un communiqué de presse qui clarifie en détail le contenu de la nouvelle plateforme et les caractéristiques du package. Le communiqué de presse est disponible sur la page dédiée du site officiel de l’opérateur, si vous êtes intéressé à le lire.