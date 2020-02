découvert l’astuce pour récupérer les messages supprimés

La tâche de WhatsApp est certainement de fournir aux utilisateurs autant de moyens que possible pour communiquer sans problème. Précisément, cet événement a été respecté à tous égards ces dernières années, réussissant à faire de la plate-forme consacrée comme la meilleure au monde. En fait, il n’y a plus d’application téléchargée, étant donné que WhatsApp vient de venir 2 milliards d’utilisateurs dans le monde.

De nombreuses mises à jour ont contribué à rendre tout de plus en plus performant, jusqu’à et y compris l’intégration appel et les appels vidéo en plus des messages. Cet aspect a fait de WhatsApp la meilleure application de messagerie même si la concurrence essaie maintenant de faire de son mieux. L’une des mises à jour les plus importantes a été celle qui a accordé la possibilité de supprimer les messages déjà envoyés. Mais maintenant, selon les utilisateurs, il y aurait la solution pour récupérer chaque message a été supprimé sans problème.

WhatsApp, avec cette nouvelle application, vous pouvez récupérer tous les messages du chat qui ont été supprimés

L’impact est décidément collant lorsque vous ouvrez le chat avec une personne et trouvez un message supprimé. Depuis deux ans, WhatsApp a permis cette possibilité, même si les utilisateurs auraient trouvé une application capable de récupérer tout contenu supprimé.

C’est ce qu’on appelle WAMR et c’est une application qui peut être téléchargée gratuitement par n’importe qui. Cela agit simplement mémoriser le contenu de chaque notification entrante concernant WhatsApp. De cette façon, si vous trouvez un message supprimé, vous pouvez le récupérer sans problèmes particuliers et sans enfreindre la loi.