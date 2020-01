découvert l’élixir de longue vie grâce aux vers

Une grande équipe de scientifiques a découvert le chemin de l’immortalité à partir de l’ADN d’un petit ver. La nouvelle vient du laboratoire biologique du MDI, en collaboration avec le Buck Institute for Research on Aging et l’Université de Nanjing, où les chercheurs ils ont isolé les cellules responsables du vieillissement chez les vers Caenorhabditis elegans.

Selon ce que supposent les instituts concernés, certaines thérapies pourraient être révolutionnées à l’avenir prolonger la vie humaine jusqu’à 500 ans. Évidemment, nous sommes loin d’avoir dans nos poches l’élixir de longue durée que de nombreux livres d’alchimie ont décrit, mais l’étude de Caenorhabditis elegans sera cruciale. En fait, le nématode partage une multitude de gènes avec nous les humains, bien que néanmoins on ne sait pas encore comment il sera possible de les exploiter à notre avantage.

Immortalité: découverte de l’élixir de longue vie grâce aux vers

Comme en témoigne Hermann Haller, président du laboratoire biologique du MDI“Malgré la découverte des voies cellulaires qui régulent le vieillissement de ce ver, il n’a pas été possible pour l’instant de comprendre comment elles interagissent entre elles et avec l’ensemble de l’organisme. Nos chercheurs analysent les résultats obtenus à ce jour et nous espérons ouvrir la voie à des thérapies qui pourront à l’avenir prolonger la vie saine de chaque individu “.

Pankaj Kapahi du Buck Institute revendique la découverte de l’interaction entre ces cellules qui provoque le vieillissement pourrait conduire à la création de thérapies combinées. Chacun d’eux suit et influence une voie différente dans le corps humain, mais ils auraient tous pour objectif de prolonger la durée de la vie humaine.

La recherche future de ces instituts se poursuit dans l’extension de leur capacité à comprendre le rôle dans le vieillissement des mitochondries, considéré comme le centre énergétique de la cellule, qui ont été clairement observés chez le ver Caenorhabditis elegans.