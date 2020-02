Découvert un dinosaure prédateur qui vivait avant le T-Rex

Un squelette a été trouvé et par la suite son crâne fossile radioactif que les paléontologues ont réussi à identifier après 30 ans. Les restes de ce dinosaure sont actuellement exposés au Musée d’histoire naturelle de l’Utah, lieu de provenance (Université de l’Utah) des chercheurs qui ont présenté cette nouvelle espèce.

Que savons-nous des caractéristiques de cette nouvelle espèce

Le genre de dinosaure le plus redouté (avant le Tirannosaurus Rex) était sans aucun doute leallosaurus, qui comprenait bon nombre des dinosaures les plus redoutés de l’époque. Et leAllosaurus jimmadseni, alors il a été appelé par les chercheurs qui l’ont découvert, il était l’un d’eux. il pesait environ deux tonnes, neuf mètres de long et ses 80 dents pointues étaient décidément mortelles pour sa pauvre proie. Il avait de très longues pattes avant et trois griffes sur chaque membre. La raison pour laquelle il a fallu si longtemps pour faire la reconstruction de ce dinosaure est que en 1990, les premiers restes ont été trouvésmais sans le crâne. Pour cela, ils ont dû attendre jusqu’en 1996, le détectant grâce au rayonnement émis (il était devenu radioactif au contact de la roche).

Jusqu’à la découverte de l’Allosaurus Jimmadseni, on pensait que l’espèce la plus ancienne d’Allosaurus était laAllosaurus Fragilis. Mais ce dernier, comparé à Jimmadseni, ne serait apparu que 5 millions d’années plus tard. Mark Loewen, l’un des auteurs de cette étude, a déclaré que le fait qu’il existe deux types différents d’Allosaurus dans le Jurassique est révolutionnaire, car on a toujours pensé qu’il n’y en avait qu’un. De plus, la structure différente du crâne de Jimmadseni par rapport à Fragilis suggère qu’ils avaient également un type d’alimentation différent. Qui sait combien de choses nous ignorons encore sur les espèces de dinosaures qui existaient il y a des millions d’années!