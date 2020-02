Découvrez 5 applications gratuites payantes sur le Google Play Store

Un des mérites de androïde ce qui lui a permis de devenir le système d’exploitation mobile le plus utilisé au monde, est certainement de prendre pleinement parti pour le client. Tous ceux qui ont choisi cette plateforme savent qu’ils peuvent compter sur une grande polyvalence, qui touche de nombreux domaines. L’un d’eux est certainement la personnalisation du système d’exploitation, qui peut être modifiée à l’image et à la ressemblance de l’utilisateur.

Cette possibilité n’est pas entièrement autorisée, par exemple à domicile pomme avec iOS, qui est peut-être le système d’exploitation le plus standard de tous les temps. Une autre grande arme en faveur d’Android puis du Play Store, une section mise en œuvre au fil des ans par Google qui a permis à chacun d’avoir des opportunités de toutes sortes. A l’intérieur se trouvent en fait le contenu de films, de livres mais surtout des applications et des jeux de différents types. Les utilisateurs peuvent télécharger à la fois gratuitement et moyennant des frais, mais aujourd’hui, comme à d’autres occasions, il existe une excellente offre qui devrait certainement être exploitée immédiatement.

Android, seulement pour aujourd’hui, vous pouvez télécharger 5 applications et jeux gratuits moyennant des frais

Cette journée est également parfaite pour tous ceux qui recherchent du contenu à un prix très avantageux. Android a en effet choisi 5 titres entre applications et jeux être offert gratuitement plutôt que moyennant des frais. Ci-dessous vous trouverez la liste complète avec tous lien: