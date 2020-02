Découvrez ces sept alternatives gratuites à Microsoft Word que vous pouvez essayer dès maintenant

Le traitement de texte est l’application la plus courante des suites bureautiques, peut-être parce que de nombreuses personnes ont eu besoin d’écrire ou de créer des documents tout au long de leur vie, tandis que les applications de tableur et les présentations sont reléguées à des contextes plus spécifiques.

Ce qui est indiqué dans le paragraphe précédent rend de nombreux utilisateurs n’ont pas besoin à la fois d’une alternative à Microsoft Office et Microsoft Word, le traitement de texte bien connu du géant de Redmond qui domine le secteur depuis des décennies. Cependant, cela ne signifie pas qu’il s’agit du seul traitement de texte de qualité sur le marché, et c’est pourquoi nous allons montrer sept alternatives gratuites pour ceux qui ne veulent pas utiliser la version Web de la suite Microsoft ou d’autres suites complètes que nous avons déjà mentionnées dans cet autre article.

Tire toi

Jarte est un logiciel de traitement de texte avec une version gratuite et payante avec quelques fonctionnalités supplémentaires, y compris des raccourcis clavier personnalisés, des scripts pour automatiser les tâches et la correction automatique.

Cette application a un interface soignée et propre qui simplifie le travail lors de l’utilisation de documents. De plus, il prend en charge les onglets pour charger plusieurs documents dans la même fenêtre, économisant ainsi de l’espace dans la barre des tâches. D’autre part, il dispose également d’options de personnalisation pour les étiquettes de bouton, la détection automatique des liens et le retour à la ligne.

Jarte a tout ce qu’il faut pour ceux qui recherchent un traitement de texte fonctionnel pour prendre en charge dictionnaire, images, hyperliens, tableaux, équations, objets, lettres dans tous les formats de base et paramètres de paragraphe.

AbleWord

Si l’utilisateur est trop attaché à l’expérience de Microsoft Word, en particulier celle offerte à partir de la version 2007, AbleWord est probablement une alternative plus appropriée que Jarte à avoir une interface plus similaire à l’application du géant de Redmond.

AbleWord prend en charge toutes les fonctionnalités dont la plupart des utilisateurs pourraient avoir besoin, y compris l’insertion d’images; cadres de texte; tables; nombre de pages; formatage des polices, paragraphes, styles, colonnes, puces et numérotation; exporter vers DOC, DOCX, PDF, HTML et TXT; En plus d’importer des fichiers PDF.

Un autre avantage est le fait d’offrir toutes ses fonctionnalités gratuitement, sans qu’il y ait de version payante avec des possibilités supplémentaires.

WordGraph

SSuite Office offre un stockage pour les applications bureautiques telles que les traitements de texte, les feuilles de calcul et autres éditeurs, parmi lesquels WordGraph, une autre alternative à Microsoft Word à envisager. Son interface est similaire à celle d’AbleWord, bien que vous vous souveniez également de la disposition «On tabs, compact» de LibreOffice, avec un menu standard en haut, des boutons d’action et une barre de format. Il est capable de charger des documents dans différents onglets pour économiser de l’espace dans la barre des tâches (celui qui l’a, car ce serveur n’en a pas dans Fedora 31 Workstation).

Outre les fonctionnalités typiques que nous avons déjà mentionnées à plusieurs reprises dans cet article, les fenêtres en mosaïque, l’exportation de documents, l’historique, les statistiques, les raccourcis clavier et l’intégration avec le stockage cloud se distinguent.

Page quatre

La page quatre est un processeur de texte plus orienté vers les écrivains créatifs, bien qu’il soit également Utile pour ceux qui souhaitent qu’une application organise et crée des documents grâce à la fonction Notebook, avec lequel l’utilisateur peut créer de nouveaux blocs-notes, ajouter des dossiers et des sous-dossiers et insérer facilement des images.

En ce qui concerne ceux qui recherchent un traitement de texte à des fins plutôt basiques, il met en évidence la possibilité de faire une “édition intelligente” avec laquelle vous pouvez rechercher des mots et des expressions surutilisés.

La page quatre offre toutes ses possibilités gratuitement, bien qu’il s’agisse d’une application qui ne recevra pas d’améliorations à l’avenir.

LyX

LyX est un puissant traitement de texte basé sur LaTeX avec de nombreuses possibilités. L’utilisateur verra un grand nombre de boutons sous le menu, qui s’expliquent d’eux-mêmes lorsque des conseils sont affichés après avoir placé le curseur de la souris sur chacun d’eux. Merci à la prise en charge des onglets permet de travailler avec plusieurs documents en même temps sans dépendre de la barre des tâches.

Au niveau des fonctionnalités, l’importation et l’exportation vers des dizaines de types de fichiers, les macros mathématiques, les marges et les notes de bas de page, les étiquettes, les références croisées et les entrées d’index se démarquent. Est logiciel gratuit et multiplateforme, de sorte qu’en plus de Windows il peut également être installé sur Linux (il est dans les référentiels des distributions les plus connues) et Mac, un point en sa faveur vu la prolifération ces derniers temps des applications multiplateformes et de celles qui s’appuient sur Le web au travail.

AbiWord (Linux)

Jusqu’à présent, la plupart des alternatives mentionnées ne prennent en charge que le système d’exploitation Windows, obligeant les utilisateurs Linux et Mac à recourir à Wine pour l’exécution. Cependant, le cas d’AbiWord est différent, car pour le moment il ne prend en charge que Linux (en plus d’autres systèmes minoritaires) car la version de Windows est restée sans mainteneurs.

AbiWord se caractérise par la simplicité de son interface et les faibles exigences techniques qui lui permettent d’être utilisé dans des équipements jugés obsolètes. Il dispose également de filtres pour l’importation / exportation de documents de son format natif vers XML, vers RTF, HTML, Microsoft Word, LaTeX et OpenDocument. Les utilisateurs de Linux à la recherche d’une alternative simple et fonctionnelle au traitement de texte de Microsoft disposent d’une option adaptée au système qu’ils utilisent.

Brouillon

Et pourquoi une application doit-elle être installée localement et rester liée au système d’exploitation? Avec Draft, l’utilisateur a un simple traitement de texte en ligne et Web accessible en ouvrant simplement un navigateur. Il a l’inconvénient de nécessiter une connexion Internet pour l’utiliser, mais aujourd’hui de nombreux utilisateurs ne conçoivent pas l’utilisation d’un ordinateur sans Internet.

Malgré sa simplicité, Draft prend en charge l’insertion de commentaires, listes de tâches, images, extraits de code, notes de bas de page et exportation vers TXT, HTML, DOC et PDF. Il est principalement orienté vers le travail en groupe, que ce soit en milieu de travail ou en milieu étudiant.