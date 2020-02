Découvrez cette nouvelle série fantastique de Netflix en attendant le retour de «Stranger Things» – .

Si vous êtes l’un des fans de longue date de Locke & Key, la série de bandes dessinées avec une suite dévouée de l’illustrateur Gabe Rodriguez et de l’écrivain Joe Hill (le fils de Stephen King), vous avez finalement eu droit à une très attendue, souvent- récompense retardée ce week-end: une adaptation sur petit écran, enfin, de la série comique qui est en cours, de temps en temps, depuis quelques années maintenant, rebondissant entre plusieurs plates-formes avant d’arriver finalement comme, de l’avis de cet écrivain, une série fantastique satisfaisante et amie de la famille en streaming sur Netflix.

La série suit trois frères et sœurs à la suite du meurtre de leur père. Ils déménagent, avec leur mère, dans la maison ancestrale de leur famille, dont ils réalisent lentement qu’ils cachent un ensemble de clés magiques qui confèrent à quiconque les exerce de nouvelles et puissantes capacités. La raison pour laquelle cette série fonctionne – et la raison pour laquelle j’ai apprécié, même si certains d’entre vous ne trouveront certainement pas cela à votre goût – est que les showrunners Carlton Cuse et Meredith Averill (qui ont contribué à la production de la meilleure télévision depuis des années entre eux, mais plus à ce sujet dans un instant) a décidé de s’éloigner de l’accent mis par les bandes dessinées sur l’horreur et d’incliner le tout davantage vers la fantaisie dans l’adaptation qu’ils ont produite. L’idée, m’a expliqué Cuse, était de faire quelque chose qui plairait aux familles et à tous ceux qui sont fans de choses comme les superproductions de Steven Spielberg et la franchise de films Harry Potter. Ce n’est peut-être pas vous, et ça va. Un certain nombre de premières critiques (comme celles-ci) ont trouvé la série très satisfaisante pour cette raison – elle est dans le même stade que Stranger Things, mais certainement pas aussi sombre et violente – et Cuse et Averill croient suffisamment en la série qu’ils sont déjà travailler sur une saison 2, et nous avons rencontré les deux pour parler de l’émission.

Si vous faites le point sur de telles choses, Locke & Key au moment d’écrire ces lignes a un score de critiques plus élevé sur Rotten Tomatoes que The Witcher, l’une des séries les plus animées et les plus regardées de Netflix (72% pour Locke & Key, 66% pour The Witcher). Locke & Key, explique Averill, c’est «l’horreur, c’est de la fantaisie, c’est un jeune adulte, c’est un mystère, et c’est un drame familial. Et ce qui est si génial de travailler avec Netflix, c’est qu’ils soutiennent la vision de leurs créateurs. Ils n’essaient pas de vous dire ce que le spectacle doit être… Nous avions beaucoup de liberté créative pour raconter l’histoire que nous voulions raconter. “

Et c’est une histoire qu’ils veulent raconter depuis un bon moment, car, comme l’a ajouté Cuse: «Je travaille sur ce sujet depuis 2016, et Meredith travaille sur ce sujet depuis mai 2018. Nous consacrons du temps et des efforts à rendre Locke & Key aussi bon que possible. »

Cela dit, je m’attendais à moitié à ressentir ce sentiment comme s’il s’agissait d’une série de CW, étant donné les jeunes stars qui représentent les trois frères et sœurs et le fait que nous ayons affaire à une maison et à des clés magiques ( Je n’avais pas lu les bandes dessinées, alors je suis venu à ce frais). Si vous êtes familier et fan des travaux passés de Cuse et Averill (Cuse ayant été co-showrunner pour Lost et showrunner pour Jack Ryan d’Amazon, tandis qu’Averill a travaillé en tant que producteur et écrivain pour des émissions comme The Haunting of Hill House, Jane The Virgin et The Good Wife), vous devriez trouver quelque chose à accrocher ici. Certains critiques se sont plaints que la série essaie d’être trop à la fois, comme nous l’avons mentionné plus tôt. Cela ne me dérangeait pas tellement – il y a des flashbacks qui seront familiers aux fans de Lost, car les personnages se réconcilieront avec leur chagrin. Les éléments fantastiques, comme regarder ce que les touches sont capables de faire… Je suis à un point où, à la fin d’une longue journée, je n’ai pas nécessairement besoin de voir l’émission de télévision la plus critiquée jamais réalisée . Mon critère principal est juste que je veux être diverti et gâté, et ce spectacle livre sur ce point.

“Pour moi, quand (l’émission) a déménagé sur Netflix et qu’ils cherchaient quelqu’un pour le développer et qu’on m’a remis les bandes dessinées, je n’étais pas quelqu’un qui avait lu beaucoup de bandes dessinées en grandissant”, a déclaré Averill. «J’ai été immédiatement frappé par son émotion.

«J’étais juste complètement contraint par l’histoire de ces enfants qui en apprennent davantage sur leur père qui venait de mourir et finalement sur eux-mêmes grâce à ces clés, ces clés fantastiques. Et je pensais que c’était une façon si unique de raconter cette histoire de la maturité et une histoire de deuil – et j’ai été vraiment attiré par elle pour cette raison, à quel point c’était unique. »

Nous devons également distinguer les visuels ici, qui sont parfois un vrai régal. L’une des touches, par exemple, est désignée par les personnages comme la «clé de la tête». Vous la collez à l’arrière de votre cou, de style Matrix, et elle vous permet de pénétrer dans votre propre tête, avec l’esthétique présentée différemment pour chaque personnage. Ainsi, pour le plus jeune, par exemple, le fonctionnement interne de sa tête est présenté dans le style d’une arcade pour enfants. L’enfant du milieu, la fille, voit sa tête présentée dans le style d’un centre commercial trippant et éblouissant. Vous avez eu l’idée. C’était en fait l’une des choses difficiles à propos de l’adaptation de la bande dessinée pour le petit écran, et vous donne une idée de la façon dont les showrunners ont incliné les choses de l’aspect horreur. Averill pointe vers l’un des panneaux emblématiques de la bande dessinée, où nous voyons le personnage de Bode utiliser la clé de la tête et sa tête s’ouvre en fait, et vous pouvez regarder à l’intérieur de sa tête de cette façon.

“C’est l’un des panneaux les plus mémorables”, dit Averill, “et c’est incroyable, mais ce n’est pas vraiment traduisible à l’écran. Je veux dire, ça l’est, mais ce serait horrible. Donc, l’un de nos défis était d’essayer de prendre quelque chose comme la clé de la tête et de l’adapter et de trouver notre propre version de ce à quoi cela ressemblerait. Et donc ce sur quoi nous avons atterri, c’est que cette clé ouvrirait en quelque sorte une porte qui vous permettrait de pénétrer dans votre propre cerveau. »

En ce qui concerne l’intrigue, vous n’avez pas nécessairement besoin d’en savoir beaucoup sur le spectacle. La maison familiale s’appelle Keyhouse, et les enfants découvrent que les clés qu’elle cache sont magiques et pourraient être liées à la mort de leur père. Alors qu’ils explorent les clés et ce que vous pouvez en faire, cela réveille un démon mystérieux qui veut désespérément voler les clés pour lui-même.

Hill lui-même a déclaré, dans une déclaration incluse dans les documents de presse avant la diffusion en direct de l’émission vendredi, qu’il pensait que Netflix avait trouvé la meilleure adaptation télévisuelle possible de sa série. Mon évaluation va dans le sens de celle d’Ars Technica, qui estime que la version de Netflix de la série valait globalement l’attente que les fans de la bande dessinée ont dû endurer. J’ai trouvé que c’était un ajout agréable au catalogue Netflix qui m’a en fait donné envie de découvrir les bandes dessinées. “Le défi chaque fois que vous faites une adaptation est quel est le degré de fidélité que vous avez au matériel source d’origine”, m’a dit Cuse. “Quels sont les éléments importants que vous souhaitez souligner lorsque vous le traduisez d’un support à un autre

«Pour Meredith et moi, nous avons passé beaucoup de temps au départ à essayer de comprendre comment transformer cela en quelque chose qui était vraiment notre esthétique, et nous l’avons fait de concert avec Joe Hill – qui n’était pas du tout précieux à propos de son bande dessinée. Il était très ouvert pour nous de trouver notre chemin vers une version de la série qui maintenait beaucoup de choses sur ce qui était génial dans les bandes dessinées, mais c’était aussi son propre truc. »

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

