Découvrez comment désactiver et activer JavaScript dans Google Chrome

Vous vous demandez peut-être à quoi ressemble une page Web avec ou sans JavaScript. Dans Chrome, JavaScript est activé par défaut, mais vous pouvez désactiver / activer JavaScript dans Chrome assez rapidement pour voir à quoi ressemble un site Web sans toutes les parties mobiles.

Pourquoi devez-vous désactiver ou activer JavaScript dans Chrome?

Les sites Web modernes ont de nombreuses parties mobiles. Par exemple, presque tous les magazines et blogs en ligne publient des publicités pour soutenir le personnel Web et d’autres dépenses. Lorsque JavaScript est activé, vous pouvez voir ces annonces et ainsi apporter votre soutien.

La plupart des sites Web nécessitent que JavaScript soit activé pour que toutes leurs campagnes publicitaires fonctionnent correctement. Mais si vous désactivez / désactivez JavaScript dans votre navigateur, que ce soit Chrome ou un autre, vous pouvez dire au revoir aux annonces. Maintenant, vous cesserez également de voir d’autres fonctions qu’ils offrent. Par exemple, si JavaScript est désactivé, vous ne pourrez pas voir les mises à jour en temps réel depuis Twitter, Instagram ou un autre réseau social. Lorsque JavaScript est activé, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités des pages Web.

Cependant, il peut arriver un moment où vous souhaitez bloquer les publicités sur certaines pages Web ou vérifier à quoi ressemble un Web avec JavaScript désactivé. Dans Google Chrome, vous pouvez désactiver complètement tous les sites Web ou un en particulier. Si à tout moment vous souhaitez changer d’avis, vous pouvez réactiver JavaScript.

Désactivez et activez JavaScript dans les paramètres de Chrome

Le moyen le plus simple d’accéder au menu d’options JavaScript dans Google Chrome est de placer cette URL dans la barre d’adresse de Chrome:

chrome: // paramètres / contenu / javascript

Une autre façon serait de saisir l’icône des trois points verticaux dans le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur. Cliquez ensuite sur l’option “Paramètres”.

Recherchez ensuite la section “Confidentialité et sécurité” dans le menu de gauche et cliquez sur “Paramètres du site Web”.

Enfin, cliquez sur “JavaScript”.

Par défaut, JavaScript est activé. Pour désactiver JavaScript, déplacez le curseur vers la gauche (cliquez simplement dessus) à côté de l’option “Autorisé (recommandé)”. Vous pouvez le réactiver en appuyant à nouveau sur le curseur.

Autoriser ou bloquer JavaScript sur des pages Web spécifiques

Comme je l’ai mentionné précédemment, vous pouvez également activer ou désactiver JavaScript pour des sites Web spécifiques. Pour ce faire, revenez au menu de configuration JavaScript dans Chrome en mettant l’URL suivante:

chrome: // paramètres / contenu / javascript

Une fois là-bas, vous verrez la section “Bloquer” et “Autoriser”. Sélectionnez “ajouter” à côté de bloquer ou autoriser, selon que vous souhaitez désactiver ou activer JavaScript pour un site Web.

La fenêtre “ajouter un site Web” apparaîtra. Écrivez la page Web, puis appuyez sur le bouton “Ajouter”.

Une fois que le site Web est entré dans votre liste bloquée ou autorisée, il apparaîtra dans la liste, ce qui signifie que la prochaine fois que vous visiterez ce site Web, JavaScript sera respectivement désactivé ou activé.

Désactiver JavaScript avec Chrome DevTools pour les tests

Si JavaScript est activé dans Chrome et que vous souhaitez voir à quoi ressemblerait un site Web spécifique sans avoir à le configurer dans les options de Chrome, vous pouvez désactiver JavaScript de Chrome DevTools pendant que vous êtes sur ce site Web. Cependant, il est recommandé d’utiliser cette méthode uniquement à des fins de test, car JavaScript sera réactivé sur ce site Web une fois que vous aurez fermé Google DevTools.

Sur le site Web, ouvrez DevTools en cliquant avec le bouton droit quelque part sur le site Web et sélectionnez «Inspecter».

Une fois que vous êtes dans DevTools, ouvrez le menu Commande en appuyant sur la combinaison de touches Ctrl + Maj + P sous Windows ou Commande + Shit + P sur Mac.

Ensuite, faites défiler la liste jusqu’à ce que vous trouviez “Désactiver JavaScript”, cliquez dessus et appuyez sur Entrée pour exécuter la commande désactiver JavaScript.

Maintenant, vous auriez désactivé JavaScript pour cette page Web. Mais comme je vous l’ai déjà dit auparavant, ceci uniquement pour les tests. Lorsque vous accédez à nouveau à ce site Web, il sera réactivé.

