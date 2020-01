Découvrez comment la nourriture symbolise l’émotion dans un nouveau regard sur les coulisses du «Serviteur» d’Apple TV

La première saison de «Servant», la série originale d’Apple de M. Night Shyamalan, a peut-être pris fin, mais ce n’est pas la fin de l’histoire. Aujourd’hui, Apple a publié une nouvelle featurette en coulisses sur sa chaîne YouTube Apple TV montrant comment la nourriture a joué un rôle central dans la série.

Intitulée “ Servant – The Food Featurette ”, la vidéo présente des interviews de M. Night Shyamalan, producteur exécutif et réalisateur de l’émission, Tony Basgallop, producteur et créateur exécutif de la série, et Toby Kebbel, qui joue Sean Turner dans la série.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Shyamalan et Basgallop expliquent comment la nourriture qui est présentée tout au long de la saison a été soigneusement étudiée et joue un véritable rôle en aidant à représenter les émotions des personnages qui interagissent avec elle. Ils ont fait appel à des chefs professionnels et même Turner lui-même a aidé à la préparation des plats.

“Jetez un œil à l’intérieur de la cuisine de Servant pour voir comment la nourriture est un ingrédient clé de l’histoire. Doutez de ce que vous croyez. De M. Night Shyamalan, Servant suit un couple de Philadelphie en deuil après qu’une tragédie indicible crée une rupture dans leur mariage et ouvre la porte pour une force mystérieuse d’entrer dans leur maison. “

‘Servant’ est maintenant disponible pour diffuser sur Apple TV +. Apple TV + est le service de streaming de films et d’émissions originaux d’Apple et ne coûte que 4,99 $ par mois pour toute la famille (lors de l’utilisation du partage familial).

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.