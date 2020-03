Découvrez comment les caméras OPPO Reno 3 Pro fonctionnent ensemble pour capturer des photos nettes

La dernière génération d’OPPO de la série Reno la plus vendue est ici, et tout tourne autour des caméras. La configuration polyvalente de la caméra du Reno3 Pro est destinée aux créateurs de contenu, en leur donnant tous les outils dont ils ont besoin pour capturer des photos nettes dans toutes les conditions et faire des photos et des vidéos professionnelles en déplacement.

De nos jours, les vlogs présentent un style distinct, reposant sur une édition serrée et des prises de vue précises pour rendre les vidéos aussi simples que possible. Quand en réalité, ils sont tout sauf souvent, établir des photos de signature et d’autres agrafes du genre vlogging nécessite un équipement coûteux comme des trépieds ou des cardans et beaucoup de planification. L’OPPO Reno3 Pro comble cet écart.

L’une des caractéristiques les plus importantes de l’appareil photo est la stabilisation électronique de l’image (EIS) intégrée qui garantit que vos séquences semblent fluides et professionnelles, indépendamment des secousses mineures et des vibrations violentes. Cela vous permet d’enregistrer des mouvements complexes sans avoir besoin d’équipement supplémentaire pour faciliter la stabilisation.

Plongez dans le système de caméra arrière de Reno3 Pro

La pièce maîtresse du Reno3 Pro est sa matrice à quatre objectifs 64MP à l’arrière qui se compose d’un objectif ultra-clair 64MP avec un objectif ultra-large 8MP, d’un téléobjectif 13MP et d’un objectif mono 2MP pour styliser vos images.

Une caractéristique unique des vivaneaux du Reno3 Pro est l’image Ultra Clear 108MP. Les caméras capturent plusieurs images de la même scène et utilisent les informations des meilleures images pour former une image composite. Parfois, les pixels chient entre les images et les données sont perdues.

Mais l’enregistrement des sous-pixels du flux optique de Reno3 Pro calibre les pixels sur les images pour ajouter plus de détails à l’image. Utilise ensuite une interpolation sous-pixel pour que l’image composite devienne une image haute résolution avec plus de pixels et d’informations.

Des photos claires n’ont pas toujours été possibles la nuit ou dans les zones sombres. Mais vous pouvez oublier les photos peu éclairées et sombres avec le mode ultra sombre de Reno3 Pro. Lorsqu’il est activé, il capture plusieurs images des mêmes scènes et supprime les images surexposées ou sous-exposées. Une fois la sélection d’images terminée, le Reno3 Pro fusionne les techniques d’éclaircissement AI des images et de réduction du bruit basées sur l’IA.

La configuration de la caméra arrière est également parfaitement prête à capturer des sujets éloignés avec une clarté parfaite grâce à ses capacités de zoom hybride 5X et de zoom numérique 20X. Alors que de nombreux smartphones proposent des fonctionnalités de zoom, peu parviennent à l’exécuter correctement, avec des résultats allant des taches sombres aux images granuleuses.

Sur le Reno3 Pro, le zoom «Clear in Every Shot» est possible grâce au zoom hybride qui utilise une combinaison de trois objectifs: l’appareil photo grand angle, l’appareil photo principal et le téléobjectif.

Le téléphone utilise ensuite un mélange de commutation d’objectif automatique et d’un algorithme de fusion pour fournir la meilleure photo allant du point de départ grand angle de 0,6x et allant jusqu’à 20x.

Les capacités de type télescope comme celles-ci sont rarement vues sur les appareils photo des smartphones et font du Reno3 Pro un appareil idéal pour capturer des moments lors d’un match de football, d’un gros plan du ciel ou d’un coucher de soleil pittoresque.

Plongez dans le système de caméra avant de Reno3 Pro

OPPO a remplacé la caméra frontale cette fois; pour donner aux utilisateurs le package complet de caméra pour smartphone. Avec une configuration double composée d’un objectif 44MP et d’une profondeur de champ de 2MP, les selfies sur un smartphone n’ont jamais été aussi beaux.

Grâce à une combinaison d’excellents matériels et d’intelligence artificielle, le Reno3 Pro élève vos photos, garantissant la meilleure photo à chaque clic. Tout d’abord, il y a le mode AI Beauty qui peut détecter intelligemment 377 points de repère du visage et appliquer une variété d’effets d’embellissement, y compris le maquillage résultant en des photos qui capturent toujours votre meilleur soi.

Il y a aussi des effets bokeh à jouer avec l’objectif de profondeur de champ de 2MP qui peut détecter les distances entre les sujets et les éléments d’arrière-plan et créer différents degrés d’effet Bokeh en fonction de cette distance. Plus l’objet est proche du personnage, plus le degré d’effet Bokeh est faible et plus l’arrière-plan est éloigné de la figure, plus le degré d’effet Bokeh est élevé.

Se soucier des selfies nocturnes appartient au passé avec le Reno 3 Pro. Le mode Ultra Night Selfie sur le téléphone fait la plupart du travail pour vous beaucoup le mode Ultra Dark sur les caméras arrière.

Les possibilités de contenu sont infinies avec la configuration polyvalente du Reno3 Pro. Que vous partiez pour un trek, une aventure hors route ou pour chasser des dunes dans le désert, le Reno3 Pro est tout ce dont vous avez besoin pour emporter vos moments préférés. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez éditer votre vidéo et la partager sur votre plateforme idéale en quelques clics sur votre Reno3 Pro. Une véritable configuration de vlog tout-en-un.