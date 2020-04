Découvrez Jitsi Meet: vidéoconférence privée ouverte, sans inscription ni installation

Jitsi Meet est un service de visioconférence gratuit, gratuit et privé pour lequel vous n’avez pas besoin de vous inscrire ou d’installer quoi que ce soit. Et nous vous disons cela parce que si vous êtes de ceux qui se soucient de la confidentialité de leurs communications et que vous n’avalez pas avec les alternatives les plus populaires, c’est une option à prendre en compte.

On parle beaucoup de visioconférence et de visioconférence, et c’est que la situation dans laquelle nous nous trouvons engloutis par l’isolement de la pandémie nous oblige à nous accrocher à l’écran plus que d’habitude, et que ce soit pour des raisons professionnelles ou de simples contacts personnels, Voir votre visage, même à distance, facilite les choses et réconforte votre esprit. Il n’est donc pas surprenant que la consommation de ce type de média connaisse actuellement des pics historiques.

Tous les services et applications de messagerie sont utilisés aujourd’hui plus que jamais, et quand nous disons tout, nous voulons dire tout: même les applications dont personne ne se souvient a priori, comme Google Duo, ont vu leurs utilisateurs croître. Ne disons pas le trafic que d’autres tels que WhatsApp, Skype et l’entreprise doivent prendre en charge.

Dans le même temps, d’autres solutions sont en train de devenir populaires et visent généralement l’environnement de travail, mais précisément en raison de leurs caractéristiques – offrant de meilleurs résultats techniques et permettant à plus d’utilisateurs de participer simultanément – elles sont particulièrement attrayantes ces jours-ci. . Vous avez sûrement lu sur Zoom et les problèmes de confidentialité qu’il comporte; Microsoft a récemment lancé Skype Meet Now, Google fait également la promotion de son propre Meet…

Il existe de nombreuses solutions pour la vidéoconférence, mais si vous êtes de ceux qui ne passent pas par les services habituels pour venir d’où ils viennent – les grandes entreprises et leurs politiques de confidentialité; bien que Jitsi Meet soit également soutenu par une grande entreprise – et vous cherchez quelque chose qui vous permet de vous connecter rapidement et facilement avec plusieurs personnes en même temps, vous devez savoir …

Jitsi Meet

Jitsi Meet est le service de vidéoconférence de Jitsi, une application open source vétéran qui a commencé sa carrière en tant que clone de Microsoft Messenger, mais avec un support multi-protocole et au fil du temps son développement s’est tourné vers le domaine des solutions VoIP dans le style de Skype. Maintenant, c’est l’une des propositions les plus puissantes de sa catégorie pour les groupes de travail, bien qu’elle soit accessible à tous ceux qui le souhaitent.

Parlant exclusivement de Jitsi Meet, il comprend des fonctionnalités telles que le partage de bureau, la lecture de présentations, l’édition collaborative de documents et bien sûr la vidéoconférence avec le chat intégré et une limite de jusqu’à 75 participants, bien que cela dépende de la charge à laquelle le service est soumis, ce qui est actuellement beaucoup.

Cependant, la chose la plus intéressante à propos de Jitsi Meet est, en plus de sa qualité audio et vidéo (basée sur la norme WebRTC), sa sécurité et sa politique de confidentialité, qui est vraiment respectueuse de la vie privée. Étendez les informations sur la sécurité et la confidentialité de Jitsi Meet et rappelez-vous qu’en tant que logiciel open source, si vous en avez les moyens et les connaissances, vous pouvez l’installer sur votre propre serveur.

Mais ce n’est pas le but de cet article de vous compliquer la vie, mais bien au contraire, puisque l’une des forces du service est combien il est facile de démarrer une vidéoconférence: vous entrez dans Jitsi Meet, vous personnalisez le nom de votre conversation et partagez avec les participants le lien généré. Il n’y en a plus … Ou oui, en fait, car il a différentes options que vous pouvez retoucher; mais cela ne vous prendra pas plus de quelques minutes pour les examiner et ce n’est pas obligatoire non plus.

La seule chose obligatoire, évidemment, est que les participants ont une webcam et un microphone (vous pouvez participer sans webcam si vous préférez) sur votre PC; et bien que cela fonctionne, il fonctionne bien dans Firefox, le navigateur recommandé pour se connecter est Chrome ou un dérivé (de Chrome, il est entendu). Celui qui se connecte depuis le mobile, oui, doit installer l’application Jitsi Meet correspondante.

Avez-vous besoin de rencontrer votre équipe ou voulez-vous le faire avec vos amis ou votre famille? Inscrivez-vous à cette ressource que le confinement va très loin et vous pouvez en profiter quand vous vous y attendez le moins.