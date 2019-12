Découvrez la montre intelligente en braille pour les personnes malvoyantes

Les montres

intelligents ont des outils qui peuvent être très utiles pour

la mesure de différentes actions liées au fonctionnement du corps

humain, tel que moniteur de fréquence cardiaque, superviseur de sommeil,

compteur de pas, entre autres.

Cependant, malgré toutes ces fonctionnalités

vrai, quel que soit le modèle, la plupart de ces appareils

Ils s'avèrent peu utiles aux personnes ayant une déficience visuelle.

Dans le cas des smartphones, le même

ils ont une technologie vocale qui constitue un grand allié pour ceux

les personnes qui n'ont pas reçu de formation pour apprendre le système braille.

Mais s'il y avait un smartphone qui

pourrait envoyer des notifications à une horloge afin qu'elles puissent être lues

Code braille pour la personne handicapée?

C'est là que la société sud-coréenne Dot et sa Dot interviennent

Smartwatch, la première montre intelligente braille au monde fabriquée en

Aluminium, léger et conçu, non seulement pour donner du temps, mais aussi pour

mettre toute une gamme d'utilisateurs malvoyants

informations qui incluent des messages texte, des notifications, des messages de

Facebook, etc.

Le coach en technologie et communication pour les personnes

déficience visuelle, Erick Gallegos, exprimé au sujet de la technologie Dot

Smartwatch qu'il a tout le nécessaire pour améliorer votre vie,

se comporter comme un système de navigation, de notification, ainsi

système distant

Pour son fonctionnement, la Dot Smartwatch a en dessous de la

sphère 4 modules motorisés, constitués de 6 points possibles dans lesquels, chacun

on peut monter ou descendre individuellement, donnant ainsi à la personne

déficience visuelle la capacité de lire jusqu'à 4 caractères braille afin

simultané.

Pour effectuer la transmission d'informations de la

smartphone vers l'horloge qui se connecte via Bluetooth,

ayant, en plus, une couronne et deux boutons pour l'entrée, ainsi qu'un

batterie qui donne à cet appareil une autonomie de 7 jours.

La Dot Smartwatch est en vente avec une valeur de

300 $

