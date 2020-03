Découvrez la prise en charge intégrée des caméras réseau dans Windows 10

Les caméras réseau existent depuis longtemps, depuis l’utilisation de Wyze Cam et Nest Cam, car elles envoient toutes les données sur le réseau local au lieu de s’appuyer sur un service cloud, donc les versions internes Windows 10 20H1 prend en charge les caméras réseau.

Sous ces lignes, vous apprendrez à reconnaître la prise en charge intégrée de Windows 10 pour les caméras réseau. De cette façon, vous pouvez configurer et gérer tout ce qui concerne ces caméras. Vous aurez donc tout sous contrôle et ces appareils fonctionneront correctement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce système d’exploitation, vous pouvez consulter l’article suivant, qui explique comment désactiver les cercles de commentaires. N’arrêtez pas de le lire!

Comment la prise en charge intégrée de Windows 10 pour les caméras réseau est-elle identifiée?

Ces caméras sont également appelées caméras IP, car elles parviennent à envoyer des données et des vidéos via le réseau local. Tout cela avec l’utilisation du protocole Internet. En règle générale, ce travail a été effectué via un progiciel tiers ou avec accès à un serveur Web utilisé dans les caméras. Vous devez maintenant vous préparer à un support intégré.

L’un des inconvénients actuels de Windows 10 est simplement qu’il est compatible avec les caméras réseau conformes à la fonction ONVIF Profile S. Ainsi qu’avec Varsha Parthasarathy de Microsoft. De cette façon, il a été placé dans un article de blog de ce géant technologique où ces fonctionnalités et bien d’autres ont été annoncées.

Il a été souligné que ce sont des caméras réseau, qui sont compatibles avec les normes optimisées pour capturer les vidéos en temps réel de la meilleure façon et que ces vidéos ne sont pas enregistrées de mauvaise qualité. Pour cette raison, vous verrez désormais cette prise en charge intégrée dans Windows 10.

Comment est l’accès à la caméra réseau dans le système d’exploitation Windows 10?

Si vous avez un appareil photo qui fonctionne avec Windows 10, vous pouvez aller dans Paramètres, puis dans Appareils, appuyez sur Bluetooth et sur d’autres appareils. Pour cela, vous devez ajouter Bluetooth et d’autres équipements pour que cela fonctionne. Windows analysera automatiquement le réseau local afin de trouver des caméras réseau compatibles.

Vous devez cliquer pour l’ajouter au système. Une fois que vous l’avez ajouté, vous pouvez utiliser l’application appareil photo intégrée dans Windows afin de pouvoir capturer des photos, au cas où vous souhaiteriez transmettre des vidéos ou si vous souhaitez les enregistrer. De même, il sera disponible dans d’autres applications de caméra sous Windows.

Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans Windows 10 Insider build 18995 ou version ultérieure. Il s’agit d’une version 20H1, il sera donc possible pour cette fonctionnalité de faire ses débuts dans toutes les mises à jour 20H1 de Windows 10. Au milieu de cette année, une version stable de 20H1 sera probablement publiée.