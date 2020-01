Découvrez l’application Apple Maps entièrement repensée qui vient d’être dévoilée – .

Apple a annoncé jeudi avoir achevé le processus de reconstruction de l’une de ses applications clés, Apple Maps, essentiellement à partir de zéro, en déployant la version repensée à tous les utilisateurs aux États-Unis aujourd’hui – avec des améliorations qui incluent «une navigation plus rapide et plus précise . »La mise à jour promet également, selon la société, une vue plus complète de tout, des routes aux bâtiments, parcs, aéroports et plus encore, ce qui rend« plus agréable »maintenant la cartographie d’un trajet entre le point A et le point B.

«Nous avons décidé de créer l’application de cartes la meilleure et la plus privée de la planète, qui reflète la façon dont les gens explorent le monde aujourd’hui», a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des logiciels et services Internet d’Apple, ajoutant que la mise à jour arriverait en Europe plus tard. cette année. «C’est un effort dans lequel nous sommes profondément investis et nous avons demandé de reconstruire la carte à partir de zéro pour réinventer la façon dont Maps améliore la vie des gens – de la navigation au travail ou à l’école ou la planification de vacances importantes – le tout avec l’intimité au cœur.»

Les fonctionnalités offertes par la dernière version de Maps incluent le «Look Around» de Google Street View, à certains endroits, offrant des images interactives au niveau de la rue avec des photographies 3D haute résolution. Il est actuellement proposé dans des endroits comme New York, Los Angeles, Las Vegas, la baie de San Francisco, Houston et Oahu, et d’autres lieux sont encore ajoutés.

Source de l’image: Apple

Une autre nouvelle fonctionnalité fournie par la mise à jour est Collections, qui permet aux utilisateurs de créer, d’enregistrer et de partager des listes de lieux qu’ils souhaitent visiter ensuite, de sites qu’ils souhaitent visiter en vacances et de restaurants préférés, entre autres. Vos collections peuvent également être partagées avec vos amis et votre famille.

Source de l’image: Apple

Caractéristiques supplémentaires:

Les utilisateurs peuvent également compter sur la navigation en un seul clic pour trouver leurs lieux les plus fréquentés, inclus dans une liste de «Favoris».

Maps fournit également des données de transit en temps réel telles que les horaires de transit et les heures de départ et d’arrivée en direct. Il est actuellement disponible dans des villes comme la baie de San Francisco, Washington DC, New York, Los Angeles et, à partir d’aujourd’hui, à Miami, avec d’autres villes à venir.

Partager ETA vous permet d’envoyer une heure d’arrivée estimée à votre famille, vos amis ou vos collègues d’un simple toucher. Le récepteur peut ensuite suivre le voyage.

Il y a aussi un Siri plus naturel, fournissant des directions de virage comme les gens normaux parlent, comme: «Au prochain feu, tournez à gauche.» Les cartes intérieures des aéroports et des centres commerciaux permettent également aux gens de tirer le meilleur parti de leur prochaine sortie shopping ou un prochain voyage.

Source de l’image: Apple

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

