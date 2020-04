Découvrez le contrôleur PS5 DualSense

Sony vient de dévoiler le contrôleur que nous utiliserons pour jouer à la PS5 – il s’appelle le contrôleur DualSense, et il présente un certain nombre d’améliorations qui aideront à rendre la console de nouvelle génération encore plus immersive.

Parmi ces nouvelles fonctionnalités figurent des déclencheurs adaptatifs avec retour haptique, un microphone intégré qui vous permettra de parler à des amis sans casque et un bouton “ Créer ” qui remplace le bouton Partager que nous avions sur la PS4.

En plus de ces changements, Sony a déclaré sur le blog PlayStation qu’il avait choisi de remplacer la barre lumineuse en haut du contrôleur par une LED qui entoure le pavé tactile, donnant au contrôleur un aspect et une sensation légèrement plus grands.

Vérifiez-le ci-dessous:

Image 1 de 2

(Crédit image: Sony) Image 2 sur 2

(Crédit d’image: Sony)

La conception à deux tons est quelque chose de nouveau pour les contrôleurs de PlayStation – nous n’avons jamais vu une console lancer avec un dans le passé (ils étaient tous en noir ou blanc cassé) et pourrait signifier que la console elle-même est également à deux tons .

Comme le contrôleur PS4 DualShock, le DualSense sera rechargeable avec une batterie intégrée et Sony dit qu’il a travaillé dur pour maintenir une autonomie élevée sans ajouter trop de poids au contrôleur lui-même.

Quand pourrons-nous mettre la main dessus?

Alors que Sony ne s’est pas encore engagé sur une date précise, le post sur le contrôleur PS5 DualSense se termine par une note du président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, qui confirme sa sortie pour Holiday 2020 (novembre-décembre):

«DualSense marque un changement radical par rapport à nos offres de contrôleurs précédentes et capture à quel point nous sommes convaincus de faire un saut générationnel avec PS5. Le nouveau contrôleur, ainsi que les nombreuses fonctionnalités innovantes de la PS5, seront transformateurs pour les jeux – poursuivant notre mission sur PlayStation pour repousser les limites du jeu, maintenant et à l’avenir. À la communauté PlayStation, je tiens vraiment à vous remercier d’avoir partagé ce voyage passionnant avec nous alors que nous nous dirigeons vers le lancement de la PS5 dans les vacances 2020. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur la PS5, y compris la conception de la console, dans les prochains mois.

Alors pourquoi Sony a-t-il proposé sa nouvelle conception de contrôleur? Eh bien, apparemment, ce sont les contrôleurs qui sortiront pour les développeurs à la fin du premier tour de jeux PS5 et Sony veut leur donner du temps avec le nouveau matériel. Et en le révélant sur le blog PlayStation, Sony élimine les fuites.

