Découvrez le nouvel iPad Pro chez vous ou au bureau en AR

Les magasins Apple étant fermés partout en dehors de la Chine, vous ne pouvez pas voir le nouvel iPad Pro en personne. Cependant, vous pouvez voir une version virtuelle grâce à une fonctionnalité amusante de réalité augmentée sur le site Web d’Apple.

Cela vous permet de voir une représentation 3D du nouvel appareil dans votre environnement domestique ou professionnel…

Accédez à la page Web de l’iPad Pro sur votre iPhone ou iPad et faites défiler jusqu’à la section Votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur. Sous le texte de présentation se trouvent deux liens: regarder le film et voir l’iPad Pro en RA. Ou appuyez simplement sur ce lien pour y aller directement.

Le deuxième lien n’est pas présent lors de la visualisation du site sur un Mac, car ceux-ci, bien sûr, n’ont pas la caméra arrière nécessaire pour le faire fonctionner.

Pointez votre appareil sur la surface sur laquelle vous souhaitez voir l’iPad. Vous serez invité à déplacer votre appareil pour qu’il obtienne un modèle de l’environnement 3D, puis il en placera une version virtuelle sur votre bureau ou votre table.

J’ai trouvé que le dimensionnement n’était pas génial, malgré le fait qu’il avait un HomePod comme référence de taille, mais vous pouvez l’ajuster en pinçant vers l’intérieur et vers l’extérieur avec le doigt et le pouce de la manière habituelle. Vous pouvez également utiliser votre doigt pour déplacer l’iPad virtuel et utiliser deux doigts pour faire tourner l’iPad Pro.

Je n’ai pas non plus trouvé l’expérience parfaite en positionnement. Par exemple, l’iPad a d’abord été suspendu dans les airs jusqu’à ce que je le descende sur le bureau, mais une fois que je l’ai fait, il a semblé avoir l’idée et j’ai ensuite pu le déplacer autour de la surface.

Le scanner LiDAR à l’arrière du nouvel iPad Pro devrait améliorer les performances AR, de sorte que votre iPad virtuel 2020 Pro est probablement mieux visualisé à l’aide d’un iPad Pro 2020 réel…

C’est quand même une façon amusante de voir le nouvel iPad Pro en attendant!

