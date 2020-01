Découvrez le PC le moins cher du monde: la bonté Android pour moins de 15 $

Le détaillant en ligne Aliexpress vend maintenant le Mecool M8S Plus, un mini PC Android qui peut également servir de client léger, pour seulement 14,96 $, y compris la livraison gratuite de la Chine dans la plupart des pays.

C’est une grosse, grosse baisse de notre ancien champion des prix, près d’un tiers de moins, et c’est également beaucoup moins que même l’appareil Raspberry Pi le moins cher. Contrairement à ce dernier, il s’agit d’un ordinateur personnel entièrement configuré qui peut être utilisé hors de la boîte (en supposant que vous disposez d’un clavier, d’une souris et d’un moniteur ou d’un téléviseur de rechange).

Cependant, l’offre n’est valable que pour les prochains jours et limitée en quantité, vous devrez donc être rapide pour en obtenir un. Aliexpress applique une tarification dynamique, ce qui signifie que les prix peuvent varier entre le moment où cet article est publié et le moment où vous cliquez dessus.

PC Android Mecool M8S Plus – 14,96 $ chez Aliexpress

Il s’agit de l’ordinateur personnel le plus abordable que vous trouverez en ligne aujourd’hui. Rien ne s’en rapproche; une vraie aubaine si tout ce que vous voulez faire est de regarder des vidéos YouTube et de faire un travail de productivité légère.

Consultez notre liste des appareils Android box.Utilisez l’un de nos meilleurs antivirus pour améliorer sa sécurité et le défendre contre les attaques de logiciels malveillants.Vous pouvez étendre la capacité de stockage de ce mini PC en choisissant l’une de nos meilleures cartes microSD.

L’appareil lui-même est facile à utiliser, avec une faible courbe d’apprentissage grâce au système d’exploitation Android 7.1 préchargé. Il est livré avec un processeur Amlogic S905W quadricœur, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage intégré et de modestes options de connectivité / d’extension: Wi-Fi, Bluetooth, port audio, deux ports USB et un connecteur HDMI.

Vous obtenez même une télécommande et un câble HDMI gratuitement, et le Mecool M8S Plus peut même décoder le contenu 4K, le rendant parfait en tant que client de streaming à petit budget.

À 120 x 120 x 25 mm, vous pourrez également le cacher ou le déplacer facilement. Puisqu’il est compatible avec Google Play et offre un accès Internet, vous devriez pouvoir l’utiliser avec tous les principaux services de productivité Android (G Suite, Office 365).

Gardez à l’esprit que l’absence d’un connecteur Ethernet ou d’un lecteur de carte signifie qu’il s’agit d’un mini PC très limité. Mais si vous ne vous souciez que des tâches de bureau très légères et de YouTube, cela devrait être à la hauteur.