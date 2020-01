Découvrez le plus ancien matériau sur Terre à l’intérieur d’une météorite!

Une équipe de scientifiques spécialisés, trouvé des grains de poussière vieux de 7 500 millions d’années, étant de loin le matériau le plus ancestral trouvé sur notre planète. Ces minuscules rochers ils les ont trouvés à l’intérieur d’une météorite qui est tombé en Australie en 1969.

Ces petits grains sont des fragments de matière qui se sont formés au centre d’un soleil bien avant la naissance de notre système solaire. Ce soleil, à un moment donné, a épuisé chaque molécule d’hydrogène qu’il avait, ce qui l’a fait s’effondrer et finalement exploser dans toutes les directions possibles. D’une manière ou d’une autre, ils étaient piégés à l’intérieur d’une météorite que des milliards d’années plus tard finiraient par atterrir dans notre paradis bleu.

Cette incroyable découverte a été présentée par une équipe de chercheurs dans le magazine spécialisé Actes de l’Académie nationale des sciences. Pour déterminer l’âge des grains, les chercheurs ont mesuré la durée de leur exposition aux rayons cosmiques dans l’espace.

La chose intéressante à propos de ces rayons est qu’ils sont des particules de haute énergie qui voyagent à travers l’univers et ont la capacité de pénétrer la matière solide. Lorsque ces rayons sont en contact avec la matière avec laquelle ils entrent en collision, ils forment de nouveaux éléments. Plus la matière est exposée aux rayons longtemps, plus ces éléments se formeront et il est ainsi possible de déterminer leur âge.

Philipp Heck, membre du Chicago Field Museum et professeur agrégé à l’Université de Chicago, a commenté sa dernière découverte: «Ce sont des échantillons solides d’étoiles, de poussière d’étoile“. La co-auteur Jennika Greer, du Field Museum et de l’Université de Chicago, a également commenté la question: «Une fois que les matériaux sont séparés (de la météorite), il y a une sorte de pâte et elle a une caractéristique désagréable: elle sent le beurre d’arachide pourri. Ensuite, cette pâte blanchâtre a été dissoute dans de l’acide ne laissant que la poussière d’étoile ».

Avant cette étude, le grain présolaire le plus ancien daté des isotopes du néon avait environ 5 500 millions d’années. Mais maintenant, il se sent même jeune après cette grande découverte.