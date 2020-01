Découvrez le premier ordinateur portable avec écran flexible

Oui, nous savons que ces dernières années, la technologie nous a largement dépassés. Maintenant, les choses si modernes qu’on voit dans des films comme Back To The Future ou Blade Runner ne semblent pas si éloignées de la réalité et Cette merveille en est la preuve. L’une des tendances dans le monde du geek est les gadgets avec des écrans flexibles et nous avons déjà vu quelques histoires de réussite, mais cet ordinateur d’avion a volé la barrière.

Lors du CES 2020, la plus grande convention technologique de Las Vegas, Lenovo a présenté l’un de ses produits qui promet de révolutionner complètement l’industrie. Voici le ThinkPad X1 Fold, le premier ordinateur portable à écran flexible entièrement fonctionnel qui sera disponible sur le marché (et oui, il est ouvert et garanti). La L’écran de cet appareil est doté d’une surface de 13,3 pouces, ce qui vous permet d’avoir une vue beaucoup plus large.

Le point fort de ce véritable bijou technologique est que Non seulement vous pouvez l’utiliser comme un PC, mais il offre également à l’utilisateur la possibilité de l’adapter de différentes manières, tout dépend de la fonctionnalité. Par exemple Il fonctionne comme une tablette et même avec un clavier externe (qui sera inclus dans l’achat du ThinkPad X1 Fold et sera rechargé sans fil grâce à une connexion magnétique).

Le ThinkPad X1 Fold utilise jusqu’à présent le système d’exploitation Windows 10 Pro, mais la société chinoise a mentionné que plus tard une version arrivera avec le nouveau Windows 10X, le même logiciel avancé que la société de Bill Gates utilise dans des appareils tels que le Surface Neo.

Nous savons qu’à ce stade de la note, vous vous demandez quand et où puis-je acheter ce nouvel ordinateur? Eh bien, maintenant, il s’agit de ce qui nous trompe, le ThinkPad X1 Fold sera disponible en magasin mi-2020 et son prix sera de 2500 dollars (plus ou moins comme 47 mille pesos mexicains), afin qu’ils économisent et l’achètent car nous sommes sûrs que ce sera l’avenir des ordinateurs portables. Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez les obtenir ICI.