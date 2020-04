Découvrez le vaste campus du siège de Microsoft – sans travailleurs en vue pendant la crise COVID-19 – .

Les sentiers et parkings sont vides. Personne n’est assis aux tables extérieures ou ne joue sur le terrain de football. La vie sur le vaste campus de Redmond, Washington, Microsoft, a pratiquement disparu.

Une nouvelle vidéo de drone partagée par la société sur YouTube capture le calme et le vide du siège normalement animé du géant de la technologie alors que la pandémie COVID-19 a forcé plusieurs milliers d’employés à faire leur travail à distance.

Microsoft, qui emploie quelque 50 000 personnes à Redmond, a intitulé la vidéo «Quiet Ingenuity», et aucune bande sonore n’accompagne les images. Il y a des vues des bâtiments de haut en bas et au niveau de la rue.

Mais il n’y a pas de vue sur la rénovation majeure qui se déroule sur le campus de 72 acres qui va remodeler l’apparence et la convivialité de l’endroit avec de nouveaux bâtiments, des places, des champs et plus encore.

L’effort vidéo est similaire à celui publié la semaine dernière par la Downtown Seattle Association qui capture le même vide étrange, mais au cœur de Seattle.