Découvrez l’écran d’accueil totalement repensé de Spotify – .

La refonte massive de Spotify de son application mobile se poursuit. Lundi, le diffuseur de musique a annoncé une mise à jour de l’écran d’accueil de l’application

Dans le cadre de la refonte de Spotify, les utilisateurs seront accueillis avec un mélange de contenu plus facile à utiliser et plus personnalisé.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Après avoir tenté de repenser divers composants de son application mobile ces derniers mois, comme la section consacrée aux podcasts, Spotify dévoile maintenant une refonte de l’écran d’accueil de l’application, qui apporte un certain nombre d’améliorations plus personnalisées.

Le géant du streaming musical a annoncé lundi que lorsque les utilisateurs ouvriront l’application à partir d’aujourd’hui, ils seront confrontés à des changements comprenant une “interface utilisateur actualisée” qui leur permettra de passer plus rapidement à un contenu familier. “Appuyez simplement pour accéder au podcast que vous diffusez chaque matin”, note l’annonce, “la playlist que vous écoutez toujours pendant votre entraînement ou l’album sur lequel vous jouez se répète toute la semaine. Il s’agit d’un espace dédié en haut de la page d’accueil pour accéder rapidement et facilement à votre musique et vos podcasts familiers. “

L’écran d’accueil accueillera les utilisateurs tout au long de la journée avec un écran et une composition de contenu différents qui changent avec le calendrier de l’utilisateur. Un «bonjour» les accueillera tôt dans la journée, passant à «bon après-midi» et «bonsoir» au fur et à mesure que la journée avance, et l’écran comprendra également un espace pour trouver du contenu comme les meilleurs podcasts de l’utilisateur et «fait pour vous »listes de lecture. D’autres contenus personnalisés incluront des suggestions de nouvelles découvertes musicales.

Source de l’image: Spotify

Une plus grande personnalisation est la clé ici, et en tant que telle, l’annonce de Spotify note que l’écran d’accueil mis à jour “fait le travail difficile pour vous, ce qui rend plus facile que jamais de trouver quelque chose à écouter – qu’il s’agisse d’une découverte préférée de longue date ou d’une toute nouvelle découverte . ” Comme indiqué, cette mise à jour s’appuie également sur le travail de refonte de l’application iOS de Spotify que nous avons signalé il y a un peu plus d’une semaine, travail qui comprend un nouveau look pour les icônes exploitables.

Dans le cadre de cette mise à jour, les boutons d’action sont désormais collectés en un seul endroit au lieu d’être répartis dans l’application, dont les avantages incluent la facilité d’utilisation de l’application d’une seule main. Toutes les actions, y compris «j’aime», «jouer» et «télécharger» pour les utilisateurs Premium, sont désormais également regroupées dans une partie centrale de l’écran. Les autres changements incluent une conception plus simple du bouton Lecture aléatoire, qui réduit désormais la diffusion au clic d’un seul bouton qui comprend l’icône de lecture aléatoire, et Spotify affiche également la jaquette des pistes de chansons dans toutes les vues, sauf la vue «Album». .

L’idée ici est qu’il sera désormais plus facile pour les utilisateurs de naviguer dans l’application et de trouver des chansons familières. “De plus,” dit la société à propos de la mise à jour, “nous mettrons en évidence les chansons que vous avez déjà” aimées “en affichant l’icône du cœur à côté du nom de la piste.”

Source de l’image: Olly Curtis / Future / REX / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.