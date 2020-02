Découvrez les nouveaux oiseaux Funko Pops de Harley Quinn, Black Canary, etc.

Birds of Prey est maintenant en salles et le consensus critique est que le film dirigé par Harley Quinn est un grand pas dans la bonne direction pour le DCEU. Il a obtenu un superbe 9/10 dans la revue Birds of Prey de GameSpot pour son mélange habile d’action, d’humour et de performances parfaites, dirigé par Margot Robbie dans le rôle de Harley. Si vous êtes aussi amoureux de Birds of Prey que nous le sommes, vous voudrez peut-être consulter la gamme de Birds of Prey Funko Pops, qui sont disponibles dès maintenant.

Sans surprise, la collection Birds of Prey Funko se concentre fortement sur Harley. Il y a quatre Harley Pops largement disponibles chez les principaux détaillants et quelques Pops exclusifs aux détaillants, dont quelques-uns peuvent être trouvés sur Amazon. Heureusement, tous les nouveaux Harley Pops ont un look suffisamment différent pour justifier d’en acheter plus d’un. Amazon en a même un qui vient avec Bernie the Beaver à 6,25 $ (au lieu de 11 $).

Harley est rejoint par Roman Sionis (AKA Black Mask), Black Canary et Huntress. Le Roman Pop a une variante Chase avec un costume noir et or. Les versions de poursuite sont expédiées au hasard, mais vous avez généralement 1/6 de chance d’en obtenir une.

Funko a également donné à Birds of Prey le traitement Mystery Minis. Pour 6 $, vous pouvez obtenir un Pop aléatoire de 2,5 pouces du film (les Pops normaux sont de 3,75 pouces). Vous avez une assez bonne chance d’obtenir un Harley mini, car elle représente cinq des 12. Funko a également réduit deux des Harley Pop et les a transformés en porte-clés adorables.

Vous pouvez consulter tous les Pops Funko Birds of Prey ci-dessous.

Harley Quinn avec Beaver | 6,25 $ (11 $)

Harley possède un castor en peluche nommé Bernie (il était en vie)

Harley Quinn Roller Derby | 10 $ (11 $)

Harley portant sa tenue de roller derby du film

Ruban d’avertissement Harley Quinn | 11 $

Harley Quinn portant sa veste “Caution Tape” du film

Harley Quinn Black Mask Club | 11 $

Harley Quinn portant sa tenue Black Mask Club du film

Harley Quinn au cœur brisé | 16,63 $ US

Harley Quinn avec sa hyène de compagnie

Harley Quinn Boobytrap Battle | 15,21 $

Techniquement exclusif à Hot Topic, mais vous pouvez le trouver sur Amazon

Roman Sionis | 10,17 $

Régulier (gauche), variante Chase (droite)

Chasseresse | 11 $

Huntress a fait sa première apparition dans DC Comics en 1996

Canaries noires | 11 $

Black Canary devrait avoir son propre film

Porte-clés Harley Quinn Pop | 6 $

Ruban de mise en garde (à gauche), Boobytrap Battle (à droite)

Funko Mystery Minis: Oiseaux de proie | 6 $

Obtenez une figurine aléatoire Funko Pop Birds of Prey

