Découvrez les nouvelles fonctionnalités de sécurité de macOS Catalina

Les nouvelles fonctions de sécurité de macOS Catalina incluent de nouveaux contrôles à cet égard. Pour vous donner un exemple, les applications doivent désormais demander votre autorisation avant d’accéder aux parties de l’unité où sont stockés les documents et les fichiers personnels. Pour cette raison, nous vous invitons à jeter un œil aux nouveautés en matière de sécurité dans macOS Catalina.

Si vous n’avez pas encore ce système d’exploitation, vous pouvez installer la version bêta publique de macOS Catalina en cliquant sur ce lien. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour réussir.

Fonctions de sécurité de MacOS Catalina: certaines applications nécessitent des autorisations pour accéder à vos fichiers

Désormais, les applications doivent désormais demander l’autorisation d’accéder à certaines parties de votre système de fichiers. Cela inclut vos dossiers Documents et Desktop, votre lecteur iCloud et tout lecteur externe actuellement connecté à votre Mac.

Cela inclut les lecteurs flash, les cartes mémoire, entre autres. C’est le changement qui a reçu plus d’attention du système d’exploitation macOS Catalina.

De même, la société Apple appuie depuis un certain temps sur l’accès basé sur les autorisations sur son système d’exploitation iOS. En plus de cela, vous pouvez voir que plusieurs de ces politiques de sécurité atteignent macOS.

Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers macOS Catalina pour la première fois, cela peut générer de nombreuses boîtes de dialogue de demande d’autorisation. Cela a conduit certains à comparer cette fonctionnalité avec les instructions de sécurité plein écran de Windows Vista. Mais en réalité, ce n’est pas si visible.

Du point de vue de la sécurité, c’est un changement qui est bien accueilli. Même si cela peut prendre un certain temps avant de vous y habituer. Nous devons également vous dire que toutes les applications ne demanderont pas l’accès.

Pour voir lesquels demandent des autorisations, vous devez vous rendre dans: Préférences système – Sécurité et confidentialité – Confidentialité. Cliquez ensuite sur l’option “Fichiers et dossiers” pour voir les applications qui ont demandé l’accès. Vous pouvez également accorder l’accès à l’intégralité de votre disque en cliquant sur l’option “Accès total au disque”.

Vous devez garder à l’esprit que certaines applications, telles que les navigateurs de fichiers en double, vous demanderont d’autoriser l’accès à l’ensemble de votre lecteur de disque à l’aide de ce menu.

Pour effectuer des modifications, vous devez cliquer sur l’icône de verrouillage, qui se trouve dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Saisissez maintenant votre mot de passe administrateur ou utilisez le Touch ID si vous disposez d’un lecteur d’empreintes digitales. Vous pouvez cocher la case à côté de l’application en question pour accorder l’accès.

Vérifiez la surveillance des entrées, l’enregistrement d’écran et Safari

L’accès au disque n’est pas la seule modification des autorisations dans macOS Catalina. Apple exige désormais que les applications demandent l’autorisation d’enregistrer les entrées au clavier et de faire des enregistrements d’écran.

Vous trouverez également des options pour chacune de ces autorisations dans «Surveillance d’entrée» et «Enregistrement d’écran». Tout dans les Préférences Système – Sécurité et confidentialité – Confidentialité.

La surveillance des entrées fait référence à toute entrée de texte qui n’est pas gérée par le système d’exploitation. Comme le paramètre “Autoriser l’accès complet” dans iOS pour les claviers tiers. Cela pourrait vous aider à vous protéger contre les enregistreurs de frappe redoutés.

Les restrictions d’enregistrement d’écran empêchent les applications d’enregistrer quelque chose depuis votre écran sans votre autorisation. Cette restriction affecte des applications telles que QuickTime Player d’Apple et vous demande «d’ouvrir les préférences système». Il vous suffit de cliquer sur le verrou pour autoriser les modifications, puis d’accorder les autorisations manuellement.

Dans le navigateur Safari, il vous sera également demandé d’autoriser ou de refuser les demandes de téléchargement de fichiers à partir de domaines spécifiques. Partagez également sur votre écran.

De la même manière, vous pouvez ajuster vos options en démarrant votre navigateur puis vous cliquerez sur Safari – Préférences – Sites Web. En outre, vous pouvez accorder des autorisations de façon permanente, les refuser directement ou demander au site Web de vous le demander à chaque fois que vous utilisez les contrôles nécessaires.

Fonctions de sécurité de MacOS Catalina: désormais stockées sur un volume de disque séparé

Pendant le processus d’installation de macOS Catalina, le volume système principal est divisé en deux: un volume en lecture seule pour les fichiers système principaux. Autrement dit, votre système d’exploitation. Et un autre volume pour les données qui permet un accès en lecture et en écriture. Vous n’aurez rien à faire puisque l’installateur s’en charge.

Cela place tous les fichiers du système d’exploitation les plus importants sur un seul volume, appelé lecture seule. Cela ne peut être modifié ni par vous ni par aucune de vos applications. En outre, vous ne pourrez pas voir le deuxième volume à moins d’ouvrir l’Utilitaire de disque.

De même, dans la barre latérale, vous devriez trouver deux volumes: un ancien «Macintosh HD», et qui est votre système d’exploitation et un «Macintosh HD – Data», où il stocke tout le reste.

Ce changement est quelque chose que la plupart des utilisateurs ne remarqueront pas. Cela n’affecte pas le fonctionnement quotidien de votre ordinateur et la seule fois où le volume en lecture seule sera affecté par quelque chose, ce sera lorsque vous mettez à niveau votre Mac.

Donc, tout ce que vous devez savoir, c’est que le changement rend encore plus difficile pour les applications non autorisées d’endommager la partie de votre disque où sont stockées les données les plus confidentielles du système d’exploitation macOS Catalina.

Gatekeeper obtient un peu de pouvoir

Gatekeeper est la technologie qui intervient chaque fois que vous essayez d’exécuter une application qui ne provient pas du Mac App Store et qui n’a pas été signée avec un certificat de développeur autorisé. Par conséquent, Gatekeeper vous empêche d’exécuter des applications non fiables sur votre Mac. Pour le meilleur ou pour le pire et pour Catalina, il est en cours de mise à jour.

Les applications seront désormais vérifiées pour détecter les logiciels malveillants à l’aide de Gatekeeper à chaque exécution. Auparavant, cela ne se produisait que la première fois que vous tentiez d’ouvrir l’application en question. Donc, pour accélérer le processus, Apple a lancé un nouveau processus de vérification, où les développeurs doivent soumettre leurs applications à Apple pour approbation en toute sécurité.

Si le programme Gatekeeper constate qu’une application a été vérifiée, il sait qu’elle ne doit pas être analysée pour détecter les logiciels malveillants à chaque démarrage de l’application. Depuis macOS Catalina, tout développeur qui a signé sa candidature avec un certificat ID développeur Apple.

Vous devez également soumettre vos demandes à Apple pour les certifier auprès d’un notaire afin de passer les contrôles Gatekeeper. Cela se traduit par plus de bureaucratie et d’obstacles pour les développeurs, mais plus de tranquillité d’esprit pour les utilisateurs.

Fonctions de sécurité de MacOS Catalina: vous pouvez exécuter des applications non vérifiées

Vous devez vous rappeler que vous pouvez toujours installer et exécuter des applications qui ne sont pas signées avec des certificats de développeur ou téléchargées depuis le Mac App Store avec ces étapes.

Démarrez l’application que vous essayez d’exécuter et reconnaissez l’avertissement Gatekeeper qui empêche l’application de s’exécuter.

Accédez à cet itinéraire: Préférences système – Sécurité et confidentialité – Général. Recherchez maintenant une note en bas de l’écran sur le rejet du démarrage d’une application.

Maintenant, cliquez sur “Ouvrir quand même” pour annuler Gatekeeper et démarrer l’application.

Le verrouillage d’activation est livré sur Mac avec une puce T2

Le verrou d’activation a d’abord été ajouté aux iPhones, tout cela pour dissuader les voleurs. Cette fonction bloque l’accès de tout appareil iOS à votre identifiant Apple. Ce qui vous oblige à vous connecter avec vos informations d’identification si vous souhaitez restaurer l’appareil aux paramètres d’usine.

Ceci est fait pour qu’un voleur ne puisse pas voler votre appareil mobile ou votre tablette. Ensuite, réinitialisez-le aux paramètres d’usine, puis revendez-le en tant qu’appareil utilisé.

Cette même technologie arrive maintenant sur macOS Catalina. Cela ne fonctionne que si votre Mac possède la puce Apple T2, une pièce personnalisée qui combine le “contrôleur de gestion du système, le processeur de signal d’image, le contrôleur audio et le contrôleur SSD” en un seul matériel. La puce T2 se trouve actuellement sur les ordinateurs Mac suivants:

MacBook Pro 2018 ou ultérieur.MacBook Air 2018 ou ultérieur.Tous les modèles d’iMac Pro.Mac mini 2018 ou ultérieur.

Maintenant, pour profiter du verrouillage d’activation, assurez-vous que le service “Trouver mon Mac” est activé dans Préférences Système – ID Apple – iCloud. Si vous avez l’intention de vendre votre Mac, vous devez vous assurer de désactiver le service “Rechercher mon Mac” avant de le vendre. Vous devez également réinstaller macOS et supprimer toutes les données personnelles.

À la question de: Vous ne savez pas quel Mac vous avez? Vous devez cliquer sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche, puis choisir l’option “À propos de ce Mac” pour voir l’année, le modèle et d’autres spécifications techniques.

“Find My” vous aidera à localiser les appareils et vos amis

Initialement, le géant Apple a revu son service “Find My iPhone” et a changé son nom en “Find My”. Auparavant, le service était uniquement disponible via iCloud.com et via des applications pour iPhone et iPad. Mais, dans macOS Catalina, Apple a inclus une application appelée “Find My” pour garder une trace de tous vos appareils.

De cette façon, la nouvelle application inclut la possibilité de suivre non seulement les appareils liés à votre identifiant Apple, mais aussi vos amis et votre famille. Auparavant, l’application “Find My Friends” d’Apple était utilisée à cette fin, mais l’application “Find My” devra faire face à une double tâche à l’avenir.

Vous pouvez partager votre position en utilisant cette application. Il vous suffit de cliquer sur «Partager ma position». Entrez simplement votre adresse e-mail, puis cliquez sur Envoyer.

Vous devez vous rappeler que “Find My” ne fonctionne qu’avec d’autres utilisateurs Apple. La personne avec laquelle vous partagez votre position aura besoin d’un identifiant Apple et d’un accès au service «Find My», via un iPhone, un iPad ou un Mac pour participer.

Vous pouvez également partager votre position à l’aide de votre appareil iOS à partir de l’application Messages. Étant donné que c’est généralement une meilleure idée, car par bon sens, vous marchez toujours avec votre appareil intelligent et ne marchez pas à la place d’un MacBook. De cette façon, vous connaissez déjà toutes les fonctions de sécurité de macOS Catalina.