découvrons ensemble le nouveau film original Lost Girls

La plateforme de contenu en streaming Netflix a mis à disposition le vendredi 13 mars 2020 un nouveau film original intitulé Filles perdues. Ce dernier met en scène une histoire dramatique inspiré par l’un des cas non résolus les plus célèbres d’Amérique.

Nous en parlons sur Tueur en série à Long Island. Après sa présentation au Sundance Film Festival 2020, le film a finalement atterri sur la plateforme qui l’a produit. Découvrons ensemble les détails.

Netflix: voici l’intrigue du nouveau film original intitulé Lost Girls

Le film raconte un 24 ans qui disparaît mystérieusement une nuit, loin de chez lui. Sa mère, Mari, est déterminée à la retrouver à tout prix et se rend compte que la police ne fait pas son devoir. Mari commence alors à reconstruire les derniers jours de la fille. Tout cela alors que certains squelettes sont retrouvés abandonnés dans la région de la rive sud de Long Island.

De la découverte de ces squelettes il ressort que sur de nombreux cas de meurtre de prostituées de 1996 à 2010, les enquêtes nécessaires n’ont pas été menées. Comme mentionné précédemment, le film est iexpiré chez le best-seller Robert Kolker du même nom, Lost Girls. La mère de la jeune fille se retrouve dos au mur devant la preuve d’avoir été une mère irresponsable, sans oublier que le système judiciaire est parfois mal organisé.

On peut dire que Lost Girls n’est pas un film qui se démarque parmi ceux du genre, on est très loin de titres comme Three Posters in Ebbing, Missouri. Mais ce film il a l’avantage de ne pas se concentrer beaucoup sur les délits non résolus, mais sur l’origine de certaines tragédies et surtout comment les victimes sont brutalisées même par ceux qui ne leur rendent pas justice.