défauts d’usine pour ces voitures sur la liste

Honda, Ford, Renault et Toyota ils ont produit voiture en série défectueux qui ont déjà été vendus aux consommateurs. Il faut retourner les et vérifiez-les. Les rapports sont déclenchés par l’entreprise respective après les commentaires des utilisateurs et une évaluation minutieuse de l’aspect de conception des voitures. Chaque entreprise que je rencontre divers problèmes qui doit être soigneusement examiné afin de ne pas rester à pied ou impliqué dans un accident dangereux.

Scandale dans le monde automobile: Renault, Ford, Honda et Toyota déçoivent leurs clients

Renault et gué ce sont certainement les deux sociétés les plus importantes en ce qui concerne la nouvelle myriade de défaillances pour lesquelles une liste de contrôle spéciale a été créée.

L’entreprise française doit à ses clients un moteur de mille euros, mais refuse d’en prendre la responsabilité fuite d’huile en raison d’une conception incorrecte de la garniture mécanique du système.

Des États-Unis au lieu d’un problème à capteurs de batterie qu’après que les enquêtes ont détecté un bug dans le signalement de tout fuite d’acide ce qui pourrait provoquer un incendie passant de l’avant à l’habitacle avec de graves conséquences pour les utilisateurs du véhicule.

Enfin et surtout les problèmes qui les concernent Honda et Toyota. Les deux compatriotes enregistrent respectivement la présence de airbag défectueux et interférence électrique. Dans les deux cas, l’ouverture des dispositifs de sécurité est compromise. Les modèles impliqués sont:

Toyota

Corolla commercialisée de 2011 à 2019

Matric de 2011 à 2013

Avalon de 2012 à 2018.

Honda (avant 2001)

accord

Odyssée

EV Plus

CR-V

civique

Avez-vous une de ces voitures? Honda, Toyota et Ford ils peuvent corriger les erreurs grâce au retour prévu du véhicule au concessionnaire et à la révision. Pour Renault, cependant, rien à faire.