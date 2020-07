Dell a le portable AMD Ryzen 5 le moins cher en ce moment, mais attention!

Ordinateur portable Dell Inspiron 15 3000 – 440,99 $

Ce 4 juillet, mettez la main sur l’ordinateur portable AMD Ryzen 5 le moins cher du marché – disponible à 10% de réduction ce week-end. Malgré son prix bas, cette machine contient 8 Go de mémoire DDR4, un SSD PCIe de 256 Go et un écran Full HD de 15,6 pouces.

À 440,99 $ auprès de Dell direct, l’Inspiron 15 3000 est l’ordinateur portable Ryzen 5 le moins cher actuellement sur le marché pour ce 4 juillet (et vous devriez pouvoir obtenir une remise supplémentaire de 10% en utilisant le code de réduction SAVE10 ce week-end).

Vous ne trouverez pas de meilleure offre d’ordinateurs portables AMD nulle part pour le moment, et le modèle propulsé par Ryzen 5 (bien que l’ancien 2500U avec GPU Vega 8 intégré) en vaut la peine.

Malgré le prix, il s’agit d’une machine quadricœur qui contient 8 Go de mémoire DDR4 (double canal) et un SSD PCIe de 256 Go. Nous aimons le fait qu’il dispose d’un écran Full HD de 15,6 pouces et d’une connexion Wi-Fi 802.11ac basée sur Qualcomm.

Offre Ryzen 5

Il n’y a pas de lecteur optique (comme c’est généralement le cas avec les ordinateurs portables de cette taille), ce qui signifie également que l’appareil a une sensation de légèreté, pesant moins de 5 livres. Il y a aussi un lecteur de carte, trois ports USB (dont un USB 2.0, un ajout anachronique), HDMI, un port Ethernet et une prise audio.

Nous aurions apprécié un chemin de mise à niveau vers Windows 10 Pro, mais au moins vous bénéficiez d’un abonnement de 12 mois à l’antivirus McAfee LiveSafe et à l’omniprésent MediaSuite Essentials de Cyberlink pour adoucir l’accord.

Un argument de vente unique par rapport à la concurrence est la présence de Dell Mobile Connect, qui reflète essentiellement votre smartphone Android ou iOS sur votre ordinateur portable, vous permettant de passer des appels, d’envoyer des SMS et d’utiliser des applications en toute transparence.

Garder à l’esprit

Si vous avez réussi à mettre la main sur un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et tout neuf, faites-le nous savoir et nous vous ferons signe.