Dell Concept Duet est un rival d’ordinateur portable à double écran de très grande taille pour Surface Neo

Dell a dévoilé un concept à double écran au CES 2020, tout en présentant quelques autres composants du concept, aux côtés d’un ordinateur portable de jeu G5 15 Special Edition qui comprend les puces mobiles Ryzen 4000 d’AMD.

Le Concept Duet de Dell est, comme son nom l’indique, un concept prototype qui représente un aperçu de ce que pourraient être les futurs appareils à double écran. Et dans ce cas, le Concept Duet comprend une combinaison audacieuse de deux grands écrans de 13,4 pouces.

Dell note que le Duet intègre des fonctionnalités innovantes et est basé sur des «interactions intuitives» avec des écrans et un stylet.

La convivialité est donc l’objectif, sans doute avec la polyvalence, comme c’est le cas avec tous ces appareils à double écran. Dell n’a pas précisé exactement ce qui différencie le Concept Duet des machines similaires, mais il n’a pas fourni beaucoup de détails dans cette première révélation – à part souligner l’évidence en termes d’espace supplémentaire d’écran, et la capacité d’être plus productif et d’effectuer plusieurs tâches plus efficacement.

La bonne nouvelle est que nous en saurons plus assez tôt, car nous allons faire l’essai du Concept Duet plus tard dans la journée, alors restez à l’écoute de notre couverture CES pour cette prochaine prévisualisation.

N’oubliez pas, cependant, qu’il ne s’agit que d’un concept, il n’y a donc aucune garantie que Dell le produira réellement.

(Crédit d’image: Dell)

Dell a en fait diffusé quelques éléments du matériel conceptuel au CES, y compris le nouvel Alienware Concept UFO avec lequel nous avons déjà joué, ainsi que le Concept Ori. Ce dernier est différent du Duet en ce qu’il est un appareil pliable, ce qui signifie qu’il s’agit d’un écran transparent qui peut se plier, par opposition à deux écrans articulés séparés (qui ont un léger écart entre eux).

En d’autres termes, l’Ori de 13 pouces ressemble plus au ThinkPad X1 de Lenovo, tandis que le Concept Duet est plus proche du Surface Neo de Microsoft (bien que l’effort de Dell ne ressemble pas tellement à un livre et ressemble plus à un ordinateur portable traditionnel).

En dehors de cela, le Duet et l’Ori sont évidemment des appareils assez similaires en termes d’offrir plus de polyvalence et d’écran immobilier, sauf que l’affichage unique transparent de ce dernier offre des avantages évidents en termes, par exemple, de regarder des films. Ori est également plus portable – encore une fois, si l’appareil voit le jour, c’est-à-dire.

Tous ces concepts peuvent finir par être des pipedreams, plutôt que d’atteindre le pipeline de production.

(Crédit d’image: Dell)

Tout-en-un avec AMD

Au-delà des ordinateurs portables conceptuels, Dell a également dévoilé une nouvelle édition spéciale G5 15 (SE) au CES, une nouvelle version du portable de jeu qui passe pour utiliser l’un des nouveaux processeurs mobiles Ryzen 4000 H-Series d’AMD (qui culminent à 8 cœurs, 16 fils).

Cela est soutenu par les graphiques AMD sous la forme du Radeon RX 5600M, ce qui fait du SE un ordinateur portable entièrement AMD, avec la technologie SmartShift d’AMD capable de transférer dynamiquement l’alimentation entre le CPU et le GPU selon les besoins (afin qu’il puisse allouer plus d’énergie au GPU si vous jouez, par exemple).

L’ordinateur portable G5 dispose d’un écran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD, et vous pouvez opter pour un panneau de fréquence de rafraîchissement de 144 Hz avec FreeSync. Les options de stockage comprennent un ou plusieurs disques, et vous pouvez exécuter jusqu’à un SSD PCIe de 1 To soutenu par un disque dur de jusqu’à 2 To pour une capacité supplémentaire.

(Crédit d’image: Dell)

Le G5 15 SE de Dell offrira également un clavier rétroéclairé RVB à quatre zones en option, et l’ordinateur portable devrait être disponible en avril 2020 (et en Europe, il ne sortira qu’au Royaume-Uni). Le prix commencera à 799 $ (environ 610 £, 1160 AU $), donc vous obtenez une bonne dose de puissance avec ces composants AMD à ce niveau de prix.

