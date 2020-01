Dell lance deux énormes nouveaux moniteurs 4K pour le bureau ou le lieu de travail

Dell a mis à jour sa gamme complète de moniteurs PC avant le CES 2020 dans le but de libérer la créativité des travailleurs et de maximiser la productivité.

Le nouveau Dell UltraSharp 43 4K U4320Q permet aux employés de maximiser la productivité avec la possibilité de connecter jusqu’à quatre PC et de visualiser le contenu de chaque ordinateur simultanément. Ce nouveau moniteur est idéal pour les professionnels de la finance et de l’ingénierie qui ont besoin de plusieurs moniteurs à haute résolution pour plus de détails.

Le U4320Q est également le premier moniteur 4K de 42,5 pouces à hauteur réglable au monde et la connexion USB-C de l’appareil peut même fournir jusqu’à 90 W de puissance.

Pour ceux qui souhaitent acheter le moniteur Dell UltraSharp 43 4K U4320Q, il sera en vente fin janvier avec un prix de départ de 1049 $.

Moniteur tactile interactif Dell 86 4K C8621QT

Afin de faciliter la collaboration sur le lieu de travail, la société a annoncé le nouveau moniteur tactile interactif Dell 86 4K C8621QT.

Ce nouvel écran tactile interactif de 85,6 pouces présente une résolution 4K UHD, une connectivité multipoint 20 points et USB-C. Afin d’améliorer l’accessibilité et l’accessibilité pour les utilisateurs de différentes hauteurs, Dell a également inclus sa fonction exclusive de suppression d’écran.

Le moniteur tactile interactif Dell 86 4K C8621QT sera publié plus tard cette année en avril et le dispositif plaira probablement au marché des entreprises et de l’éducation.