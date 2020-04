Dell veut tuer les attaques du BIOS

Avec plus de personnes travaillant à domicile que jamais auparavant, les entreprises doivent protéger leurs travailleurs à distance plus que jamais et Dell pense que cela commence par les appareils qu’ils utilisent pour faire leur travail.

Le BIOS est un domaine souvent ciblé par les pirates, car il s’agit du système central construit au cœur d’un PC qui contrôle les opérations critiques telles que le démarrage et la garantie d’une configuration sécurisée.

Pour protéger les utilisateurs contre les attaques du BIOS, les organisations ont besoin de solutions de sécurité intégrées pour protéger les points de terminaison.C’est pourquoi Dell Technologies a introduit Dell SafeBIOS Events & Indicators of Attack (IoA) pour protéger davantage ses PC commerciaux.

La nouvelle solution de la société utilise la détection des menaces basée sur le comportement au niveau du BIOS pour détecter les menaces avancées de point de terminaison.

Attaques du BIOS

La transition soudaine vers le travail à distance à la suite d’une pandémie mondiale signifie que les organisations doivent s’assurer que les PC de leurs employés sont sécurisés, en commençant par le système d’exploitation du BIOS.

La sécurisation du BIOS est particulièrement importante car un BIOS compromis peut potentiellement fournir à un attaquant un accès à toutes les données sur le terminal, y compris les informations d’identification de l’utilisateur. Dans le pire des cas, un attaquant pourrait même exploiter un BIOS compromis pour se déplacer dans le réseau d’une entreprise et attaquer son infrastructure informatique plus large.

Le SafeBIOS de Dell offre aux organisations la capacité unique de générer des indicateurs d’attaque sur les configurations du BIOS, y compris des changements et des événements qui peuvent signaler un exploit. Lorsque des changements de configuration du BIOS sont détectés, ce qui pourrait indiquer une attaque, les équipes de sécurité et informatiques sont alertées dans leurs consoles de gestion, ce qui permet une isolation et une correction rapides. SafeBIOS Events & IoA donne aux équipes informatiques une visibilité sur les changements de configuration du BIOS et les analyse pour détecter les menaces potentielles même lors d’une attaque en cours.

L’utilitaire SafeBIOS Events & IoA est désormais disponible en téléchargement sur les PC commerciaux Dell dans le cadre de la solution Dell Trusted Device.