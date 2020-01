Demande de fonctionnalité: Apple Music «Kids ‘Mode» pour préserver les résultats pour vous et rejouer

Je suis abonné à Apple Music depuis le premier jour de son lancement en 2015. Malgré les moments de flirt avec Spotify, l’accès facile avec tous mes appareils Apple, une interface familière et la bibliothèque musicale iCloud (pour ma musique live personnalisée), Apple La musique a toujours été à la maison pour ma famille. Si vous m’aviez dit en 2005 que nous paierions 14,99 $ par mois pour que toute ma famille accède à pratiquement toute la musique du monde, j’aurais pensé que vous étiez fou. Le forfait familial d’Apple Music est l’une des meilleures offres de tous les services. Alors que nous envisageons iOS 14 et 2020, j’ai une demande de fonctionnalité simple. Je souhaite qu’Apple crée un «Mode Enfants» Apple Music pour préserver les résultats For You et Replay.

J’emmène mes enfants à l’école tous les jours, et en ce moment, nous alternons entre la bande originale de Frozen 2 et les chansons de Phineas et Ferb. Comme vous pouvez l’imaginer, ma playlist 2019 Replay va être inutile. Quand Apple a dévoilé Replay en novembre 2019, j’étais ravi de voir comment cela fonctionnait. J’ai jeté un coup d’œil à ma liste de 2015, et c’était plutôt bien. Une fois que j’ai commencé à regarder 2016 et au-delà, ils m’ont été inutiles. Mes enfants, en revanche, les auraient probablement aimés. Ils sont remplis de chansons que nous écoutons sur le chemin de l’école. J’aimerais que cela devienne un problème du passé en 2020. Voici quelques façons dont Apple pourrait résoudre ce problème:

Mode d’écoute privée

Une approche possible consiste pour Apple à autoriser les utilisateurs à rester privés pendant un certain temps, et tout ce qui est écouté n’affectera pas For You ou les futures mises à jour de Replay. Idéalement, iOS apprendrait même que je l’active généralement pendant la semaine en quittant la maison et suggère automatiquement de l’activer. Un inconvénient ici est que je devrais l’activer manuellement.

Utilisez l’IA pour déterminer ce qu’est la musique des enfants

Un autre moyen possible pour Apple de résoudre ce problème consiste à utiliser l’IA et l’apprentissage automatique pour comprendre que la bande sonore de Frozen 2 ne correspond à aucune des autres musiques que j’écoute généralement et l’ignore lors de l’élaboration des recommandations For You et des mises à jour de la relecture. Apple Music pourrait offrir un moyen à l’utilisateur de l’aider à «s’entraîner» avec la musique que j’aime par rapport à la musique que mes enfants veulent entendre.

Profils utilisateur dans Apple Music

Apple pourrait également proposer des profils utilisateur dans Apple Music liés à votre configuration de partage familial Apple. Cela pourrait fonctionner de manière similaire à la façon dont vous pouvez modifier les profils utilisateur sur Apple TV. En montant dans la voiture, je pouvais passer au profil d’un de mes enfants pour voir leur bibliothèque et les données d’écoute auraient un impact sur leurs informations For You et Replay.

Supprimer manuellement des albums entiers (y compris chaque instance) ou des artistes

La dernière façon que j’ai trouvée était qu’Apple permette aux utilisateurs de supprimer des albums entiers (y compris chaque instance) ou des artistes de leur compte et donc d’ajuster toutes les recommandations en fonction de cela. Je pourrais supprimer l’historique où j’ai écouté Frozen 2 en boucle pendant trois mois.

Récapitulatif du «Mode Enfants» d’Apple Music

Que pensez-vous de mes suggestions pour qu’Apple crée un «mode pour enfants» Apple Music? Êtes-vous confronté au même problème que moi en ce qui concerne vos recommandations For You et Apple Music Replay? Je serais ravi d’entendre vos réflexions, commentaires et suggestions ci-dessous.

