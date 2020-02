Demande de fonctionnalité: Prise en charge de l’orientation portrait pour Sidecar

Depuis la fin de l’année dernière, j’utilise la fantastique fonction Sidecar d’Apple qui facilite l’utilisation de mon iPad Pro comme écran secondaire pour mon MacBook Pro. Dans l’ensemble, j’ai une si belle expérience que j’utilise cette configuration et que je saute un affichage externe, mais il y a une amélioration que j’aimerais vraiment voir arriver à Sidecar…

Si vous n’avez pas encore utilisé Sidecar et que vous avez un Mac et un iPad compatibles, cela vaut vraiment la peine d’essayer. Mon collègue Zac a un guide très utile pour commencer et aller plus loin avec la transformation de votre iPad en un deuxième écran sans fil (ou câblé) pour votre Mac avec Sidecar.

Mon seul problème en dehors de quelques petites bizarreries est que seule l’orientation paysage est prise en charge en ce moment pour les iPad avec Sidecar. J’aimerais vraiment voir le support de l’orientation portrait pour une expérience encore meilleure.

Pour mon propre cas d’utilisation, le portrait de mon écran Sidecar serait utile pour voir plus de contenu car j’ai souvent Slack ou une deuxième fenêtre de navigateur ouverte sur mon iPad Pro 11 pouces lorsqu’il est connecté à mon MacBook Pro 15 pouces. L’immobilier vertical serait plus utile que d’opter pour la largeur.

J’imagine qu’il existe de nombreux cas d’utilisation, des codeurs aux musiciens, aux professionnels de la création et à bien d’autres qui aimeraient également avoir une configuration portrait Sidecar, que ce soit pour une utilisation mobile lorsque vous êtes loin de grands écrans externes ou peut-être même pour une utilisation principale.

Une chose amusante à penser est qu’avec un iPad 11 pouces en portrait à côté d’un MacBook Pro 15 pouces, vous obtenez effectivement un écran diagonal de 21,5 pouces. D’accord, vous modifiez le rapport hauteur / largeur en élargissant sans augmenter les pixels verticaux, mais vous avez l’idée, c’est un excellent canevas! 😄.

Qu’est-ce que tu penses? Voulez-vous voir Apple mettre à jour Sidecar avec la prise en charge des portraits? Quels cas d’utilisation trouveriez-vous utiles?

Si vous êtes dans l’idée, vous pouvez le faire savoir à Apple en déposant quelques commentaires ici!

