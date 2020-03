Démarrage de collecte de fonds Snap! Raise vend une plateforme de dons universitaire et à but non lucratif à une société israélienne – .

Casser! Levez le président Trevor Downs. (Snap! Raise)

Snap, une startup de collecte de fonds basée à Seattle Raise a vendu une partie de ses activités à Graduway, une société basée en Israël qui fournit une plate-forme de réseautage permettant aux universités de dialoguer avec les étudiants et les anciens élèves.

Graduway acquiert Snap! Raise’s Snap! Produit avancé pour les universités et les organisations à but non lucratif afin d’exécuter des collectes de fonds. Dans le cadre de l’accord, Graduway ouvrira un bureau américain à Seattle et ajoutera 12 Snap! Former des employés travaillant sur le produit Advance.

Casser! Advance a recueilli plus de 38 millions de dollars au cours de la dernière année auprès de plus de 60 000 donateurs dans le monde. Ses clients comprennent plus de 100 grandes universités, telles que Columbia University, Boston University, Wisconsin University, Tulane University, Rutgers, University of Michigan et University of Florida.

Casser! Raise, n ° 26 au classement . 200 des meilleures startups du Pacifique Nord-Ouest, compte toujours 260 employés à la suite de l’accord. Casser! Raise’s bread-and-butter est une plateforme de collecte de fonds pour les écoles, les clubs et les équipes sportives.

«Notre mission chez Snap! Raise reste et nous sommes plus concentrés que jamais sur la fourniture d’un écosystème de technologie qui prend en charge nos plus de 50 000 entraîneurs et éducateurs dans l’espace K-12 afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qu’ils font le mieux, développer les leaders de demain », Snap! Raise président Trevor Downs a déclaré dans un communiqué.

Graduway compte plus de 2000 clients dans 40 pays et 100 employés dans des bureaux en Israël, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.