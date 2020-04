Démarrez Windows 10 avec seulement 192 Mo de RAM? Oui, c’est possible, voici comment

Selon la configuration système minimale requise, la quantité minimale de RAM requise pour exécuter Windows 10 correspond à 1 Go pour la version x86 et à 2 Go pour la version x64.

Un utilisateur passionné de 16 ans, cependant, a décidé de ne pas prêter attention à ces indications, et a donc pu exécuter le célèbre système domestique Microsoft avec seulement 192 Mo de RAM.

Le petit objectif

L’utilisateur en question, nommé Nori, a décidé d’essayer cette petite entreprise juste pour le plaisir, en commençant par Windows 10 32 bits dans une machine virtuelle en utilisant VirtualBox dessous Archivez Linux sur un Dell Inspiron 3670.

Il a ensuite dédié un core CPU Intel Core i5-8400 pour prendre en charge la machine virtuelle qui, sans désactiver aucun service, a fait monter le fichier d’échange à 2,8 Go.

Nori a ensuite commencé à augmenter la quantité de RAM disponible, jusqu’à 192MB, le système fonctionnant correctement et sans avoir besoin de désactiver certains services.

Essayer d’aller plus loin dans le système est alors devenu instable pour donner au notoire BOSD, écran bleu de la mort, qui a marqué la mort du système.

Maintenant, cela signifie cependant que l’utilisation de 192 Mo de RAM vous permet d’avoir un système fonctionnel mais non fonctionnel, puisque Nori n’a pu accéder qu’à l’invite de commandes, au gestionnaire de tâches et à l’explorateur de fichiers, avec lenteur extrême, laissant de côté que le démarrage de Windows est requis 3 minutes.

Une très belle expérience, qui montre en même temps combien une bonne quantité de RAM est encore nécessaire pour faire fonctionner votre PC.