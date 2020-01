Démonstration pratique avec le nouveau robot de papier toilette et le capteur d’odeur de pet de Charmin au CES – .

LAS VEGAS – Lorsque Charmin a annoncé ses nouvelles innovations en matière d’expérience en matière de toilettes plus tôt cette semaine, y compris un copain robot pooptime, nous savions que nous devions les voir par nous-mêmes sur le salon CES.

Le magnat hollywoodien Jeffrey Katzenberg discutait de sa start-up d’un milliard de dollars Quibi avec le directeur de la marque de Procter & Gamble, Marc Pritchard, à seulement 10 pieds, mais les équipes de caméras de médias comme nous et CNN étaient plus obsédées par les mauvais jeux de mots et l’humour des toilettes des gens de Charmin.

Les futurs concepts de salle de bain ont sûrement fait parler de CES cette semaine. Heck, l’invention a même été faussée par Stephen Colbert.

Taylor Soper, rédacteur en chef de ., a eu un aperçu de trois nouveaux concepts de technologie de toilettes: RollBot, SmellSense et V.I.Pee. Sa conclusion?

“L’avenir de la salle de bain sent le rose et ne manquera jamais, jamais de papier toilette”, a-t-il déclaré. “Absolument incroyable.”

RollBot est un robot compatible Bluetooth conçu pour vous fournir un nouveau rouleau de papier toilette lorsque vous vous précipitez sur le trône de manière inattendue.

SmellSense combine un capteur de pet avec un écran LED qui vous avertit si une salle de bain est sûre ou toxique pour entrer.

V.I.Pee fournit un casque Oculus Rift S VR lors de concerts et d’événements afin que vous ne manquiez aucune action pendant que vous répondez à l’appel de la nature.

Aucun de ces produits n’est actuellement en vente, bien que la technologie de la maison intelligente, y compris l’innovation dans la salle de bain, soit certainement un thème au CES de cette année. Mais bravo à Charmin pour leurs efforts pour nous aider à “Enjoy the Go” et pour avoir bien ri pendant la folie du grand show.