D’énormes soldes le week-end offrent des offres de jeu de commutation, des réductions Blu-Ray 4K, etc.

Après pratiquement deux mois de ventes ininterrompues pendant les vacances, les détaillants ont naturellement ralenti au début de 2020. Mais si vous êtes assis sur l’argent de Noël ou que vous avez une ou deux cartes-cadeaux à dépenser, Best Buy est de retour avec une vente de week-end qui couvre les jeux, la technologie et le divertissement.

La vente du week-end se déroule jusqu’au 12 janvier à 22 h 00 PT / 13 janvier à 1 h 00 HE. Pour être clair, vous n’allez pas trouver ici des offres de qualité, mais vous pouvez toujours économiser de l’argent sur une grande variété de produits. Nous avons passé au crible la vente et mis en évidence certaines des meilleures offres ci-dessous. La sélection complète des offres peut être consultée sur le centre de vente dédié de Best Buy.

Meilleures offres de jeux chez Best Buy

Sur le plan des jeux, Best Buy propose un tas de jeux Switch à prix réduit. Cependant, la vente du Nouvel An en cours sur l’Eshop bat bon nombre des prix de Best Buy. Vous voudrez également vérifier la vente de jeux Switch d’Amazon, car le détaillant en ligne associe une tonne des offres de l’Eshop.

Best Buy n’a pas oublié les propriétaires de PS4 et Xbox. Bien qu’il s’agisse d’un plus petit assortiment de jeux, vous pouvez trouver des réductions sur certains succès de 2019 tels que The Division 2, Devil May Cry 5 et Madden NFL 20.

Meilleures offres Blu-ray chez Best Buy

Best Buy propose également des offres sur les Blu-ray UHD 4K et les Blu-ray standard. Nous serons honnêtes; il n’y a pas beaucoup de bonnes affaires, mais nous avons fait quelques recherches pour découvrir les meilleures.

Choisissez trois Blu-ray pour 15 $

Meilleures offres technologiques chez Best Buy

Des ordinateurs de bureau et portables aux moniteurs de jeu en passant par les périphériques Razer, la vente du week-end de Best Buy propose de très bonnes affaires. Cela dit, il y a aussi un grand nombre de produits qui sont «en vente», mais pas à des prix qui sautent vraiment aux yeux. Nous avons creusé toutes les offres technologiques aléatoires pour vous apporter les meilleures.

Ordinateurs de bureau et portables

Moniteurs

Claviers, souris et casques Razer

En cours de lecture: les 5 meilleurs jeux de Nintendo Switch de 2019