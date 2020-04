Dépanner la recherche Windows

Si le moteur de recherche Windows ne vous donne pas les résultats de recherche que vous attendiez, essayez les façons suivantes pour résoudre vos problèmes. Ici, vous apprendrez la meilleure façon de résoudre les recherches dans Windows.

Vous recherchez des mises à jour Windows?

Windows 10 vous permet de choisir quand et comment obtenir les dernières mises à jour pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de votre ordinateur ou appareil. Pour gérer vos options et afficher les mises à jour disponibles, sélectionnez le bouton suivant.

Ouvrez l’outil de recherche de mise à jour Windows 10

Une autre façon d’ouvrir le moteur de recherche de mise à jour de Windows 10, Windows Update, est d’ouvrir le menu Démarrer, puis d’accéder à Paramètres -> mise à jour et sécurité -> Mises à jour Windows -> rechercher les mises à jour. Installez les mises à jour disponibles, puis redémarrez votre ordinateur si les mises à jour l’exigent.

Ouvrir l’utilitaire de résolution des problèmes de recherche et d’indexation

L’indexation du contenu de votre ordinateur vous permet d’obtenir les résultats les plus rapides. Pour ce faire, utilisez l’utilitaire de résolution des problèmes de recherche et d’indexation Windows pour essayer de résoudre tout problème qui affecte ce processus:

Allez d’abord dans le menu Démarrer et sélectionnez Paramètres. Ensuite, dans les paramètres Windows, ouvrez Mise à jour et sécurité et appuyez sur Dépanner. Sous Rechercher et résoudre d’autres problèmes, sélectionnez Rechercher et indexer. Ouvrez l’utilitaire de résolution des problèmes et sélectionnez les problèmes appropriés. Windows 10 essaiera de les détecter et de les résoudre automatiquement.

Vous pouvez également utiliser l’invite de commandes pour ouvrir le dépannage. Pour ce faire, appuyez sur la combinaison de touches “Windows + R” et tapez “cmd”, puis appuyez sur le bouton “OK”. Maintenant, dans la fenêtre d’invite de commandes, exécutez la commande suivante:

msdt.exe -ep WindowsHelp id SearchDiagnostic

Redémarrez le processus de recherche Windows

Redémarrez le processus SearchUI pour redémarrer le moteur de recherche Windows. Pour ce faire, appuyez sur la combinaison de touches “Ctrl + Alt + Suppr” et sélectionnez “Gestionnaire des tâches”. Dans la fenêtre du Gestionnaire des tâches, sélectionnez l’onglet “Détails”. Maintenant, dans la colonne Nom, faites un clic droit sur le processus “SearchUI.exe” et sélectionnez “Fin de tâche”. Ensuite, il vous demandera de confirmer la fin du processus.

Une fois cela fait, la prochaine fois que vous ouvrirez le navigateur Windows, il redémarrera automatiquement. Mais si le problème n’est pas résolu, essayez de redémarrer votre ordinateur ou votre appareil, ce qui vous permettra également d’installer les mises à jour en attente.

Réinitialiser la recherche Windows

Essayez de réinitialiser la recherche Windows. Les étapes de cette opération dépendent de la version de Windows 10 dont vous disposez.

Si votre version de Windows 10 est la mise à jour 1809 ou une version antérieure, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez avec le bouton droit sur Cortana, sélectionnez Plus, puis Paramètres d’application. Enfin, sélectionnez “Réinitialiser”.

Alors que si votre version de Windows 10 est la mise à jour 1903 ou ultérieure, procédez comme suit:

Téléchargez le script “ResentWindowsSearchBox.ps1” à partir du Centre de téléchargement Microsoft et enregistrez le fichier dans un dossier sur votre ordinateur. Exécutez le fichier et sélectionnez-le pour l’ouvrir via Windows poweShell ISE (le chemin de l’application se trouve à: C: Windows System32 WindowsPowerShell v1.0). S’il vous demande de lui accorder des autorisations pour effectuer les modifications, acceptez-le. Lorsqu’il s’ouvre, sélectionnez la flèche verte dans le menu Outils, afin d’exécuter le script. Une fois terminé, le mot “Terminé” apparaît. en raison des politiques de sécurité de votre système. Si c’est le cas, vous obtiendrez une erreur. Exécutez ensuite la console de commande PowerShell avec la commande suivante: Get-ExecutionPolicy Cela vous montrera le nom de la stratégie que votre système utilise. Notez-le car plus tard, vous devrez le réactiver et vous devrez connaître le nom spécifique. Ceux-ci peuvent être: restreints, allsigned, remotesigned et unrestricted Maintenant, exécutez la commande suivante (si elle vous demande de confirmer l’exécution, appuyez sur la touche Z pour confirmer): Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy Unrestricted Une fois terminé, fermez PowerSheel ISE et répétez les étapes 2 , 3 et 4. Une fois l’opération terminée, rétablissez la politique de sécurité de votre système. Pour ce faire, exécutez la commande dans PowerShell (confirmez en appuyant sur la touche S – remplacez les lettres XXX par le nom de la stratégie que vous aviez sur votre système, rappelez-vous qu’elles peuvent être restreintes, entièrement signées, remoturées ou non restreintes): Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy XXX

Partagez-le avec vos amis!