Départ du président Impinj; Le nouveau CMO de Zulily; Départ du chef de studio «Gears of War»; et plus – .

Eric Bordersen (Impinj Photo)

– Le fournisseur de technologie RFID basé à Seattle, Impinj, a annoncé vendredi que le président et chef de l’exploitation Eric Brodersen quitterait l’entreprise le 6 mars. Avant de rejoindre Impinj il y a cinq ans, Brodersen était vice-président directeur de la société de stockage de données Isilon, basée à Seattle, par le biais de son acquisition par EMC, qui a été à son tour acquise par Dell.

«Je suis extrêmement fier et humilié des nombreuses réalisations d’Impinj au cours de mon mandat, mises en évidence par notre succès en permettant à nos partenaires et à nos clients finaux de disposer d’une plate-forme qui donne vie numérique aux articles de tous les jours», a déclaré Brodersen. «La puissance de notre orientation stratégique et la force de notre équipe de direction actuelle me donnent l’occasion de prendre du recul en toute confiance. J’ai l’intention de passer du temps à voyager et avec ma famille avant de saisir d’autres opportunités. »

L’entreprise ne prévoit pas de pourvoir son poste. Fondée en 2000, Impinj est devenue publique en 2016 et son stock a plus que doublé l’an dernier. Dans son dernier rapport sur les résultats, la société a dépassé les attentes et, pour la première fois, dépassé les 40 millions de dollars de revenus trimestriels.

Kiran Akkineni (Photo Zulily)

– Kiran Akkineni retourné à Zulily en tant que CMO / SVP du marketing. Il a précédemment travaillé dans le département marketing de Zulily en tant que responsable de l’analyse, quittant en 2013. Entre deux séjours chez le détaillant en ligne basé à Seattle, Akkineni a occupé des postes de direction au marché de la rénovation domiciliaire Porch et la société de vêtements Dolls Kill, et plus récemment était vice-président de l’analyse data science chez Expedia Group.

– Bellevue, Washington basée à Donuts, un registre de noms de domaine, a annoncé Randy Haas en tant que vice-président exécutif et directeur financier. Haas a récemment été directeur financier chez Napster. Il a passé 19 ans chez Microsoft dans divers postes financiers.

– En parlant de Microsoft, le dernier géant de la technologie la réorganisation comprend des changements de personnel parmi plusieurs vice-présidents d’entreprise, alors que la société rassemble l’expérience utilisateur Windows et les activités Surfaces sous la direction du chef de produit Panos Panay. Lire la suite.

–Rod Fergusson, chef de studio de The Coalition, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, développeur de la franchise de jeux vidéo Gears of War, a annoncé qu’il rejoindrait la société californienne de jeux vidéo Blizzard Entertainment pour superviser sa série de jeux vidéo Diablo.

À partir de mars, je rejoindrai Blizzard pour superviser la franchise Diablo. Le départ est doux-amer car j’aime notre famille Gears, les fans et tout le monde à The Coalition et Xbox. Merci, ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ

– Rod Fergusson (@GearsViking) 5 février 2020

Gestionnaire de longue date dans l’industrie du jeu vidéo, Fergusson a passé près de dix ans en tant que responsable de programme chez Microsoft au début de sa carrière. La Coalition est l’un des 15 studios de développement de jeux qui composent Xbox Game Studios et se décrit comme un «studio Microsoft propriétaire» dédié à Gears of War.

– Le cabinet d’avocats Fenwick & West a engagé un avocat en droit des sociétés, des valeurs mobilières et des fusions et acquisitions Byron Dailey en tant que nouveau partenaire corporatif dans son bureau de Seattle. Il dirigera la pratique des fonds d’investissement privés de la société, prodiguant des conseils sur les opérations de capital-investissement et de CR. Dailey était récemment actionnaire de Lane Powell PC.

– L’ancien leader informatique de la ville de Seattle, Ryan Meeks, a rejoint Bluevue Technologies, basé à Bellevue, Washington, en tant que directeur informatique. Meeks dirigera le service informatique de la société de solutions technologiques qui fournira des services aux employés et aux clients de Blueprint.